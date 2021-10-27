Расследования

Волгоградец собрал на даче незаконный арсенал оружия времен войны

Расследования 27.10.2021 09:16
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27.10.2021 09:16




До пяти лет лишения свободы грозит 62-летнему жителю Волгограда за хранение на даче арсенала оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Экспертиза показала, что часть «коллекции» пригодна для производства выстрелов и взрывов, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе обыска полицейские нашли около сотни патронов различного калибра, порох, составные части огнестрельного оружия, заржавленные гранаты. Все они изъяты и направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. По словам волгоградца, он увлекается сбором оружия времен войны на раскопках. «С него можно добыть цветмет, свинец», – пояснил мужчина полиции во время обыска.
В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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