В речпорту Волжского потушили пожар

Расследования 27.10.2021 08:39
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27.10.2021 08:39
Накануне в Волжском потушили пожар в ангаре, расположенном в речпорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 12-11, горение было ликвидировано уже в 12-27. На улице Портовой в металлическом ангаре размером 50х30х8 м. горел утеплитель стен на площади 15 кв.м. При пожаре никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.
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