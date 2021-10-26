Волгоградцам выплатили рекордные суммы по больничным и на погребение





Более 4 млрд рублей направило Волгоградское отделение Фонда социального страхования на выплаты пособия по временной нетрудоспособности за девять месяцев 2021 года. Число дней, проведенных жителями Волгоградской области, на больничном, выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 59,2% по сравнению с 2019-м, сообщили в Волгоградском РО ФСС.

В январе-сентябре 2021 года волгоградцы брали больничный 330,6 тысяч раз, за этот же период 2020 года – только 310 тысяч раз. Средняя продолжительность периода нетрудоспособности выросла с 12,6 дней до 14,71 дней. При этом размер среднедневного пособия вырос на 5,5%, подчеркнули в ФСС.

За шесть месяцев 2021 года фонд выплатил 621 пособие на погребение умерших работавших жителей Волгоградской области и детей работающих волгоградцев. Рост к аналогичному периоду 2020 года составил 24,2%. За девять месяцев этого года на погребение ФСС направил 6 млн рублей – это на 58,4% больше, чем в январе-сентября 2020 года.

«Статистика Фонда бесстрастна и показательна. Беспрецедентный рост расходов на оплату больничных и на погребение умерших работающих граждан в 2021 году даже по сравнению с 2020 годом - первым годом пандемии - говорит сам за себя, – отметил управляющий Волгоградским отделением ФСС Павел Гладких. – Один из безопасных способов остановить этот рост – вакцинация. Сотрудники Волгоградского отделения Фонда привились почти все (85,4 %), коллективный иммунитет с учетом переболевших 90%. Обращаюсь ко всем, кто еще сомневается, прислушайтесь к мнениям и высказываниям уважаемых медицинских деятелей и сделайте правильный вывод».