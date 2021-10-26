По итогам 9 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 71,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Экономика 26.10.2021 09:56 Новости компаний
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26.10.2021 09:56 Новости компаний
Чистая прибыль банка «Открытие» за 9 месяцев 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета составила 71,7 млрд рублей против 40,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
С начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 292 млрд рублей (+11,3%) до 2,88 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 305 млрд рублей (+18,1%) до 1,99 трлн рублей.
Кредитный портфель юридических лиц вырос на 231 млрд рублей (+19,4%) до 1 420 млрд рублей. Объем выданных за 9 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 1 025 млрд рублей, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 74 млрд рублей (+14,9%), составив 569 млрд рублей на 1 октября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 236 млрд рублей розничных кредитов, что на 24% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2021 года выросли на 191 млрд (+10,0%) до 2 103 млрд рублей в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1 124 млрд рублей (+19,5%). Банк поддерживает стабильный уровень привлечения средств физических лиц в объеме 978 млрд рублей на 1 октября 2021 года. В 2021 году банк «Открытие» разместил 3 выпуска рублевых облигаций совокупным объемом 40 млрд рублей.
Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2021 года составила 71,7 млрд рублей против 40,3 млрд рублей годом ранее.
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 130,8 млрд рублей, что на 38% выше результата за аналогичный период прошлого года (94,5 млрд рублей) в основном за счет роста регулярных банковских доходов.
Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных доходов) за 9 месяцев 2021 года составил 87,7 млрд рублей, что на 46% выше чем за аналогичный период прошлого года (60,1 млрд рублей). Динамика обусловлена увеличением объема работающих активов банка и положительным влиянием существенной доли текущих счетов и счетов эскроу на стоимость пассивов в период роста ставок. Чистый комиссионный доход увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов транзакционного бизнеса.
Операционные расходы банка увеличились на 5% по итогам 9 месяцев 2021 года до 49 млрд рублей за счет планового роста расходов на оплату труда и инвестиций банка в программу долгосрочных ИТ расходов.
Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 октября 2021 года составил 365,1 млрд рублей (+8,7% с начала года).
Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 октября 2021 года Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 152,4% (пороговое значение: 15%), Н3 — 173,4% (пороговое значение: 50%).
*Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.
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