Парад нечистой силы от trevel blog Elena Volkova*

Общество 26.10.2021 09:54 Реклама
0
26.10.2021 09:54 Реклама
На территории Доминиканской республики витает множество духов и чудищ сообщает Travel blog Elena Volkova. По местным преданиям, здесь повсеместно находят приют недружелюбные существа, а потому каждый, кто ступает на островную землю, обязан внимательно ознакомиться с культурой магических взаимоотношений.
Бака – помощник дьявола
Если в жизни доминиканца неожиданно наступает удачный финансовый период, то он наверняка вступил в сговор с бакой (плохой человек – прим. ред.) – угодливым посредником между земными грешниками и преисподней. Именно у этой сущности принято просить денежного изобилия, восхождения на вершину славы и прочих корыстных благ. Материальные удовольствия, дарованные хозяину баки, насильственно отторгаются у того, кто владел ими ранее – например, это может быть роскошное жилье или прибыльное рабочее место.
В обмен на свои услуги демон обязательно потребует жертвоприношения, причем его цена не идет ни в какое сравнение с приобретенной выгодой. В лучшем случае человек понесет колоссальные денежные потери, в худшем рискует навлечь на близких людей массовые беды - вплоть до смертельного исхода. Заключив договор с бакой, несчастный безвозвратно лишается права распоряжаться собственной судьбой.
Внешность зловещего существа доминиканцы описывают по-разному: он может являться в образе черного пса, быка, кота, петуха или другого домашнего животного, а по некоторым свидетельствам и вовсе принимает облик куклы. Глаза демона излучают пугающий потусторонний свет, что кардинально расходится с его попытками казаться безобидным. Связаться с бакой позволяет целый ряд способов, самым надежным во все времена считался вызов ведьмой или колдуном вуду.
Капризный посланник дьявола способен совершить любую подлость и затребовать совершенно непомерную плату за свои черные деяния, поэтому решение о сговоре с ним никогда нельзя принимать «на горячую голову».
Разбойники биенбиенес
Еще в разгар колониальной эпохи местные рабы устраивали массовые побеги с территории золотых шахт и сахарных фабрик - поселившись в горной или пустынной местности, они образовывали дерзкие криминальные группировки. В доминиканской культуре бытует миф о том, что разъяренные хозяева мятежников наслали на беглецов страшнейшие проклятия – рабы лишились возможности вернуться в привычную социальную среду и стали невольными отшельниками.
Описание биенбиенес (мистические существа – прим. ред.) можно представить следующим образом: это обнаженные истощенные существа, владеющие хриплой человеческой речью и способные на абсолютно сумасбродные поступки. Их гибкие тела позволяют с легкостью взбираться на вершины деревьев и крутые склоны, при ночном передвижении биенбиенес могут держаться как группами, так и поодиночке. Чтобы сбить со следа обворованных крестьян, существа оставляют ложные следы.
* Travel blog - Блог о путешествии Елена Волкова
Реклама
В Волгограде построят уникальную школу на 1280 мест26.10.2021 11:42
Общество 26.10.2021 11:42
Волгоградские налоговики из-за коронавируса меняют режим работы26.10.2021 11:14
Общество 26.10.2021 11:14
Волгоградцам выплатили рекордные суммы по больничным и на погребение26.10.2021 10:24
Общество 26.10.2021 10:24
У жителей Волгоградской области все меньше шансов дожить до пенсии26.10.2021 09:30
Общество 26.10.2021 09:30
Сборы «Росгосстраха» в январе-сентябре 2021 года на 19% выше прошлогодних26.10.2021 09:00
Общество 26.10.2021 09:00
Обрушившийся на юг России снегопад миновал Волгоградскую область26.10.2021 08:57
Общество 26.10.2021 08:57
В Волгограде СК проверит информацию о высаженном из трамвая ребенке-инвалиде26.10.2021 08:24
Общество 26.10.2021 08:24
Волгоградские депутаты хотят упростить законодательство о памятниках25.10.2021 18:44
Общество 25.10.2021 18:44
От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-коды25.10.2021 18:02
Общество 25.10.2021 18:02
Ученые МЧС предупредили о возросшем риске пожаров в Волгоградской области25.10.2021 17:30
Общество 25.10.2021 17:30
Четыре школы в Волгоградской области закрылись из-за вспышки ОРВИ25.10.2021 16:05
Общество 25.10.2021 16:05
Поселки в Волгоградской области соревнуются за подключение к 4G25.10.2021 15:44
Общество 25.10.2021 15:44
В Волгоградской области пройдут рейды для поиска непривитых25.10.2021 11:42
Общество 25.10.2021 11:42
Взять ипотеку просто: ВАИЖК десять лет решает жилищные проблемы волгоградцев25.10.2021 10:12
Общество 25.10.2021 10:12
Поисковики из Сочи подняли останки шестерых красноармейцев под Волгоградом25.10.2021 09:20
Общество 25.10.2021 09:20
Реклама