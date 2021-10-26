Парад нечистой силы от trevel blog Elena Volkova*





На территории Доминиканской республики витает множество духов и чудищ сообщает Travel blog Elena Volkova . По местным преданиям, здесь повсеместно находят приют недружелюбные существа, а потому каждый, кто ступает на островную землю, обязан внимательно ознакомиться с культурой магических взаимоотношений.

Бака – помощник дьявола

Если в жизни доминиканца неожиданно наступает удачный финансовый период, то он наверняка вступил в сговор с бакой (плохой человек – прим. ред.) – угодливым посредником между земными грешниками и преисподней. Именно у этой сущности принято просить денежного изобилия, восхождения на вершину славы и прочих корыстных благ. Материальные удовольствия, дарованные хозяину баки, насильственно отторгаются у того, кто владел ими ранее – например, это может быть роскошное жилье или прибыльное рабочее место.

В обмен на свои услуги демон обязательно потребует жертвоприношения, причем его цена не идет ни в какое сравнение с приобретенной выгодой. В лучшем случае человек понесет колоссальные денежные потери, в худшем рискует навлечь на близких людей массовые беды - вплоть до смертельного исхода. Заключив договор с бакой, несчастный безвозвратно лишается права распоряжаться собственной судьбой.

Внешность зловещего существа доминиканцы описывают по-разному: он может являться в образе черного пса, быка, кота, петуха или другого домашнего животного, а по некоторым свидетельствам и вовсе принимает облик куклы. Глаза демона излучают пугающий потусторонний свет, что кардинально расходится с его попытками казаться безобидным. Связаться с бакой позволяет целый ряд способов, самым надежным во все времена считался вызов ведьмой или колдуном вуду.

Капризный посланник дьявола способен совершить любую подлость и затребовать совершенно непомерную плату за свои черные деяния, поэтому решение о сговоре с ним никогда нельзя принимать «на горячую голову».

Разбойники биенбиенес

Еще в разгар колониальной эпохи местные рабы устраивали массовые побеги с территории золотых шахт и сахарных фабрик - поселившись в горной или пустынной местности, они образовывали дерзкие криминальные группировки. В доминиканской культуре бытует миф о том, что разъяренные хозяева мятежников наслали на беглецов страшнейшие проклятия – рабы лишились возможности вернуться в привычную социальную среду и стали невольными отшельниками.

Описание биенбиенес (мистические существа – прим. ред.) можно представить следующим образом: это обнаженные истощенные существа, владеющие хриплой человеческой речью и способные на абсолютно сумасбродные поступки. Их гибкие тела позволяют с легкостью взбираться на вершины деревьев и крутые склоны, при ночном передвижении биенбиенес могут держаться как группами, так и поодиночке. Чтобы сбить со следа обворованных крестьян, существа оставляют ложные следы.

* Travel blog - Блог о путешествии Елена Волкова