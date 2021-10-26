Общество

У жителей Волгоградской области все меньше шансов дожить до пенсии

Общество 26.10.2021 09:30
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26.10.2021 09:30


Показатели смертности среди трудоспособного населения в Волгоградской области ухудшились. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, в 2020 году в регионе умерли 7196 жителей трудоспособного возраста. Среди них – 5664 мужчин и 1532 женщины. При этом смертность среди жителей старше трудоспособного возраста оказалась еще выше. Так, в 2020 году ушли из жизни 32010 человек. Среди них – 13627 мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и 18283 женщины в возрасте от 16 до 54 лет.
В 2019 году смертность среди данных категорий населения Волгоградской области была ниже. Так, в позапрошлом году  5989 жителей трудоспособного возраста не дожили до пенсии, из них 4768 мужчин и 1221 женщина.  Среди граждан старше трудоспособного возраста умерших еще больше – 26585 человек. Среди них – 11320 мужчин и 15265 женщин.

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