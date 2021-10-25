Здравоохранение

В волгоградские больницы купят 66 санитарных автомобилей за 71 млн рублей

Здравоохранение 25.10.2021 13:49
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25.10.2021 13:49


В Волгоградской области объявлен аукцион на поставку 66 легковых автомобилей медицинской помощи для 32 больниц региона. Автомобили приобретут практически для большинства районных больниц и больницы №11 в Советском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
В Старополтавский район и Камышин заказали сразу четыре машины, в Быково, Даниловку, Котово, Новониколаевский, Ленинск, Николаевск, Ольховку, Рудню и Городище отправят по три автомобиля. В Урюпинск, Клетскую, Светлый Яр, Михайловку и Серафимович поставят по две «санитарки». По одной машине поедут Елань, Жирновск, Калач-на-Дону, станицы Преображенскую, Нехаевскую, Алексеевскую и Кумылженскую, в Октябрьский, Среднюю Ахтубу, Суровикино, Фролово, Новоаннинский и Палласовку. Еще один автомобиль предназначен для больницы №11 в Советском районе Волгограда.
Поставляемые автомобили в кузове универсал должны быть пятиместными, на механической коробке передач, с антиблокировочной системой, кондиционером, аудиосистемой с поддержкой FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Han free. По техническому заданию требуются матированное на 2/3 высоты стекло медицинского салона, антикоррозийная обработка мест перевозки пациента, розетка в салоне и нанесение цветографических схем. В 30 автомобилях 66-ти должны быть крепления для инфузионных систем, ремни для крепления медицинского оборудования, тележка-каталка.
Начальная цена контракта – 71,8 млн рублей. Согласно проекту контрактов с каждой из 32 больниц машины должны быть поставлены не позднее 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 7.00 11 ноября, аукцион состоится 15 ноября.

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