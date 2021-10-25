Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей
Экономика 25.10.2021 11:51 Новости компаний
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25.10.2021 11:51 Новости компаний
Размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей состоялось 22 октября 2021 года. Процентная ставка купона составила 9,50% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9,95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд рублей. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
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