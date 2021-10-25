На выставке Veg-Life Expo научили как в современном мире заботиться о здоровье

Экономика 25.10.2021 11:35
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25.10.2021 11:35
Компания «Сады Придонья» традиционно стала партнером московской выставки, объединившей 4000 неравнодушных к своему питанию и образу жизни людей.
Накануне завершилось масштабное мероприятие – одна из самых известных и популярных выставок в мире российского веган-сообщества, целью которой является не только демонстрация новинок в области этичного питания и жизни, но и информирование участников о самых последних исследованиях в области диетологии, нутрициологии и эко-культуры. Спикерами стали 30 экспертов в данных областях, а также лидеры мнений в Интернете – популярные блоггеры. Компания «Сады Придонья» уже несколько лет постоянный участник Veg-Life Expo и в этом году помимо известных продуктов, представила кислонемолочные новинки линейки Nemoloko, получившие высокие оценки экспертов веган-сообщества.
«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, мы создали все условия для безопасности гостей и участников и не стали отменять выставку, – говорит один из организаторов Veg-Life Expo Игорь Жукарев. – С каждым годом людей, которые выбирают этичное питание и образ жизни становится больше, поэтому актуальность вопросов, поднимаемых на выставке, очень велика. Наши спикеры говорили не только об эко-новинках и раздельном сборе мусора. В этом году много тем было посвящено психологии. Поднимались вопросы и перехода на «зеленую линию», и место человека в современном обществе, и восстановления после COVID, и раскрытия внутренней энергии. Наша основания задача – это максимально осветить сферу ЗОЖ со всех ракурсов, показав, что быть на «зеленой стороне» – это не ограничиваться выбором бумажного пакета вместо пластикового, а это внутреннее состояние человека, его баланс с собой и природой. Только так можно обрести гармонию, которой сегодня, к сожалению, многим очень не хватает».
Более 100 компаний-участников из России и стран СНГ разместили свои стенды на площади в 3000 квадратных метров и представили продукцию на любой вкус: от эко-шуб, до веганских бургеров. В течение трех дней общее количество посетителей выставки составило 4000 человек. По традиции одно из центральных мест выставки занял российский производитель соковой продукции, детского питания и напитков на растительной основе – компания «Сады Придонья».
Посетители стенда могли продегустировать и приобрести кислонемолочные новинки Nemolokо: йогурты, десерты и сметану, а также попробовать уже известные и полюбившиеся продукты – Easy Смузи, соки и другие. Несколько десятков человек приняли участие в конкурсе от Nemoloko и ушли с выставки с запасом продукции на целый месяц.
Многолетнее участие компании в Veg-life Expo показывает, что «Сады Придонья» на стороне ЗОЖ, правильного питания, развития экологической осознанности и культуры человека. Компания не только создает продукцию, отвечающую всем требованиям здорового образа жизни, но имеет четкую позицию, что пропаганда и информирование в данной сфере должны вестись регулярно и охватывать как можно большее количество людей всех возрастов. Ведь только с заботой об окружающем мире мы сможем сохранить нашу планету для будущих поколений.
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