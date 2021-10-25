Экономика

На выставке Veg-Life Expo научили как в современном мире заботиться о здоровье

Экономика 25.10.2021 11:35
0
25.10.2021 11:35


Компания «Сады Придонья» традиционно стала партнером московской выставки, объединившей 4000 неравнодушных к своему питанию и образу жизни людей. 
Накануне завершилось масштабное мероприятие – одна из самых известных и популярных выставок в мире российского веган-сообщества, целью которой является не только демонстрация новинок в области этичного питания и жизни, но и информирование участников о самых последних исследованиях в области диетологии, нутрициологии и эко-культуры. Спикерами стали 30 экспертов в данных областях, а также лидеры мнений в Интернете – популярные блоггеры. Компания «Сады Придонья» уже несколько лет постоянный участник Veg-Life Expo и в этом году помимо известных продуктов, представила кислонемолочные новинки линейки Nemoloko, получившие высокие оценки экспертов веган-сообщества.
«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, мы создали все условия для безопасности гостей и участников и не стали отменять выставку, – говорит один из организаторов Veg-Life Expo Игорь Жукарев.С каждым годом людей, которые выбирают этичное питание и образ жизни становится больше, поэтому актуальность вопросов, поднимаемых на выставке, очень велика. Наши спикеры говорили не только об эко-новинках и раздельном сборе мусора. В этом году много тем было посвящено психологии. Поднимались вопросы и перехода на «зеленую линию», и место человека в современном обществе, и восстановления после COVID, и раскрытия внутренней энергии. Наша основания задача – это максимально осветить сферу ЗОЖ со всех ракурсов, показав, что быть на «зеленой стороне» – это не ограничиваться выбором бумажного пакета вместо пластикового, а это внутреннее состояние человека, его баланс с собой и природой. Только так можно обрести гармонию, которой сегодня, к сожалению, многим очень не хватает». 
Более 100 компаний-участников из России и стран СНГ разместили свои стенды на площади в 3000 квадратных метров и представили продукцию на любой вкус: от эко-шуб, до веганских бургеров. В течение трех дней общее количество посетителей выставки составило 4000 человек. По традиции одно из центральных мест выставки занял российский производитель соковой продукции, детского питания и напитков на растительной основе – компания «Сады Придонья».
Посетители стенда могли продегустировать и приобрести кислонемолочные новинки Nemolokо: йогурты, десерты и сметану, а также попробовать уже известные и полюбившиеся продукты – Easy Смузи, соки и другие. Несколько десятков человек приняли участие в конкурсе от Nemoloko и ушли с выставки с запасом продукции на целый месяц.
Многолетнее участие компании в Veg-life Expo  показывает, что «Сады Придонья» на стороне ЗОЖ, правильного питания, развития экологической осознанности и культуры человека. Компания не только создает продукцию, отвечающую всем требованиям здорового образа жизни, но имеет четкую позицию, что пропаганда и информирование в данной сфере должны вестись регулярно и охватывать как можно большее количество людей всех возрастов. Ведь только с заботой об окружающем мире мы сможем сохранить нашу планету для будущих поколений. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Экономика
25.10.2021 16:34
Экономика 25.10.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 15:44
Экономика 25.10.2021 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 15:09
Экономика 25.10.2021 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 14:06
Экономика 25.10.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 13:59
Экономика 25.10.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 11:51
Экономика 25.10.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 11:07
Экономика 25.10.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2021 10:22
Экономика 25.10.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2021 20:04
Экономика 22.10.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2021 16:13
Экономика 22.10.2021 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 15:32
Экономика 22.10.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 11:40
Экономика 22.10.2021 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 09:33
Экономика 22.10.2021 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 08:24
Экономика 22.10.2021 08:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 07:36
Экономика 22.10.2021 07:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничествоСмотреть фотографии
18:44
Волгоградские депутаты хотят упростить законодательство о памятникахСмотреть фотографии
18:02
От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-кодыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Ученые МЧС предупредили о возросшем риске пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
По улицам Волгограда проедет Патруль заботыСмотреть фотографии
16:05
Четыре школы в Волгоградской области закрылись из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
15:44
Поселки в Волгоградской области соревнуются за подключение к 4GСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде судят третьего фигуранта дела о воровстве миллионов нацпроектаСмотреть фотографии
15:10
«Ростелеком» приобрел ведущего разработчика в сфере цифровизации государственного управленияСмотреть фотографии
14:55
Волгоградскую пенсионерку ограбили лже-переписчикиСмотреть фотографии
14:47
Электрик из Москвы оставил волгоградца без автосканера и 10 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
«Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометриейСмотреть фотографии
13:49
В волгоградские больницы купят 66 санитарных автомобилей за 71 млн рублейСмотреть фотографии
12:54
Сотрудница банка в Волгоградской области украла со счетов пенсионеров почти 1,5 миллионаСмотреть фотографии
12:48
МАЗ снес трамвай с рельсов на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области за сутки заболели COVID-19 более 400 человекСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области пройдут рейды для поиска непривитыхСмотреть фотографии
11:35
На выставке Veg-Life Expo научили как в современном мире заботиться о здоровьеСмотреть фотографии
11:08
СМС от билайн поможет спасти жизньСмотреть фотографии
10:57
Волгоградские полицейские вычислили лжебанкира из ульяновской колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Волгоградская область поднялась в рейтинге по научно-технологическому развитиюСмотреть фотографии
10:12
Взять ипотеку просто: ВАИЖК десять лет решает жилищные проблемы волгоградцевСмотреть фотографии
09:20
Поисковики из Сочи подняли останки шестерых красноармейцев под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Больше половины волгоградских работников не поддержали обязательную вакцинациюСмотреть фотографии
19:09
"Люди - не грузы": чиновники дали добро на консервацию части поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
На мобильники волгоградских чиновников бросят 6,4 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:59
Кафе и перевозчики в Волгоградской области готовятся к потере клиентовСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде дорожает растительное маслоСмотреть фотографии
13:03
Волгоградский историк высказался о героизации нацизма в европейских странахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 