В Волгоградской области вновь выросла смертность от коронавируса

Здравоохранение 23.10.2021 12:43
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23.10.2021 12:43
Очередной антирекорд по заболеваемости и смертности от коронавируса установлен в Волгоградской области по итогам прошедших суток. Федеральный оперативный штаб зарегистрировал 391 новый случай заражения COVID-19 в регионе. Скончались от осложнений заболевания 29 пациентов - на два человека больше предыдущего зафиксированного максимума. За время пандемии в Волгоградской области выявлено свыше 100 тысяч случаев заражения ковидом, от него умерли 3327 человек.
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