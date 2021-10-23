



В двойном ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий» во Фроловском районе пострадал 50-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen Caravelle. Мужчину из перевернувшегося автомобиля госпитализировали с травмами, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, ДТП устроил 64-летний водитель крупнотоннажного автомобиля Renault Premier. По пути в Волгоград он выехал на встречную полосу и не успел завершить обгон, в результате чего грузовик столкнулся с ехавшим навстречу Chevrolet Lacetti. От удара иномарку выбросило на «встречку», где она врезалась в Volkswagen Caravelle.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.