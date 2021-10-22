



Беременную 21-летнюю женщину, 17-летнюю девушку и двух 21-летних мужчин госпитализировали с места ДТП на улице Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда. По предварительным данным, виновником крупной аварии стал водитель ВАЗ-21099, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

21-летний молодой человек со своим ровесником на пассажирском сидении ехали на отечественном автомобиле в сторону центра города. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина врезалась в Skoda Rapid, в которой находились пострадавшие пассажирки. Как стало известно информагентству, женщину на 25-й неделе беременности машина скорой помощи увезла в областной перинатальный центр №2.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.