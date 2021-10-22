Волгоградская область не попала в «черный список» Голиковой





Волгоградская область не вошла в перечень 14-ти субъектов России, где ситуация с коронавирусом осложнилась за последнюю неделю. «Черный список» регионов озвучила сегодня председатель федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. В ЮФО заболеваемость и смертность от ковида выросли в соседних Астраханской и Ростовской областях.

Голикова, обращаясь к журналистам, напомнила, что оптимальной защитой от коронавируса является вакцинация. В Волгоградской области первым компонентом вакцины привились 984,8 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли 911,8 тысяч жителей. Уровень коллективного иммунитета за последнюю неделю поднялся с 46% до 47,1%. На предупреждение распространения коронавируса направлены и новые меры, принятые Роспотребнадзором и региональным оперштабом.