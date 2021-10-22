Общество

Коллективный иммунитет сотрудников Сбербанка в Волгоградском регионе превышает 94%

Общество 22.10.2021 15:46 Новости компаний
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22.10.2021 15:46 Новости компаний


Уровень вакцинации среди сотрудников Волгоградского отделения Сбербанка на сегодняшний день составляет уже более 90%.  Таким образом, практически все сотрудники, у кого нет медицинских противопоказаний, сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. А с учётом тех, кто переболел COVID-19 и имеет антитела к вирусу, коллективный иммунитет команды Волгоградского отделения на данный момент составляет 94%.
Эти показатели позволяют банку бесперебойно и безопасно обслуживать клиентов даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Сбербанк с опережением выполняет требования региональных органов исполнительной власти по вакцинации сотрудников организаций в сфере услуг, к которой относятся и финансовые учреждения.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы понимаем все серьезность обстановки и стремимся к полной вакцинации всех сотрудников нашего отделения, за исключением коллег с медицинскими противопоказаниями. Проведенная прививочная компания весной и летом, а у нас работали выездные медицинские бригады прямо в банке, помогли нам минимизировать заболеваемость среди сотрудников, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе. В большинстве наших офисов вакцинировано 100% персонала и тем самым защищенными от ковида становятся не только наши сотрудники, но и наши клиенты. Сбербанк с самого начала появления опасной инфекции предпринимает серьезные шаги по обеспечению максимальной безопасности сотрудников и клиентов: строго соблюдаем масочный режим, проводим дезинфекцию помещений. К тому же многие банковские операции возможно проводить дистанционно, без визитов в офисы банка».

 

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