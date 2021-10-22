Экономика

Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки до 7,5% приведет к укреплению рубля

Экономика 22.10.2021 15:32
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22.10.2021 15:32


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич о повышении ключевой ставки.
По итогам заседания Совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б.п. до 7,5% под давлением ускорения инфляции и проинфляционных рисков: роста инфляционных ожиданий, ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения.
Банк России повысил прогноз инфляции на конец года до 7,4-7,9%, но оставил в целом без изменений прогноз на конец 2022 г. – около 4%. Позиция Банка России по-прежнему состоит в том, что более быстрый по сравнению с предложением рост спроса является основной причиной инфляции. Несмотря на тот факт, что прогноз Банка России указывает на временный характер всплеска инфляции, а поддержание потребительского спроса в существенной степени обусловлено кредитованием и единовременными бюджетными расходами, влияние которых в 2022 г. должно существенно ослабнуть, Банк России решил продолжить политику, направленную на торможение внутреннего спроса и инфляционных ожиданий. Учитывая высокие риски превышения этого прогноза в случае продолжения роста мировых цен на продовольствие, вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки до уровня 7,75-8,0% расценивается как значительная. По оценкам «Открытие Research», пик инфляции может прийтись на начало 2022 г. на уровне 8,2-8,3% г/г.
Рост ключевой ставки и ожидания дальнейшего ее роста приведут к продолжению увеличения уровня рыночных ставок. В условиях ожидаемой консолидации бюджета и замедления необеспеченного кредитования жесткая монетарная политика приведет к резкому замедлению темпов роста внутреннего спроса, как потребительского со стороны населения, так и инвестиционного со стороны предприятий. Кроме того, она повысит риски их стагнации/падения с устранением сезонности на горизонте ближайших 2-3 кварталов. Впрочем, пока ожидания роста экономики на 2022 г. (2-3%) находятся выше темпов потенциального ВВП (2%), Банк России готов жертвовать темпами роста ради снижения инфляции и инфляционных ожиданий, несмотря на тот факт, что значительная часть прироста будет обеспечена ростом экспортных объемов нефти и газа.
Рост ключевой ставки приведет к повышенной волатильности национальной валюты в 2022-2023 гг. Высокий уровень ставок будет способствовать сохранению притока капитала на денежный рынок, и впоследствии на рынок ОФЗ. Вместе с ожидаемым дальнейшим увеличением счета текущих операций из-за сезонных факторов и роста объемов экспорта нефти и газа на фоне сохранения высоких цен на них, приток капитала будет способствовать дальнейшему укреплению рубля относительно большинства валют развитых и развивающихся рынков в течении ближайшего полугода. В то же время более значительная доля нерезидентов на рынке российского госдолга будет обуславливать большую чувствительность рубля к геополитическим шокам, а также может привести к заметной коррекции во второй половине 2022-2023 г., когда дисбалансы на мировых рынках должны исчезнуть, а цикл ужесточения монетарной политики в США наложится на цикл снижения ключевой ставки в России.
На сегодняшнее решение Банка России рубль отреагировал укреплением с 70,5 за доллар до уровней 69,9-70,1. Индекс Мосбиржи просел с 4230 до 4205, но быстро отыграл потери. Доходности ОФЗ на сроки от 3 лет выросли на 10-20 б.п., максимальный рост пришелся на пятилетние облигации, доходность которых выросла с 7,6% до 7,8%.

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