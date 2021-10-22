Привокзальную площадь в аэропорту Волгограда закрывают на реконструкцию





С 25 октября в международном аэропорту Волгограда изменится схема движения транспорта на привокзальной площади в связи с началом ее реконструкции. В понедельник территорию перед терминалами внутренних (С2) и международных рейсов (С) воздушных линий закроют для проезда автомобилей, сообщила ИА «Высота 102» ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Дорога с односторонним движением, через которую водители сейчас выезжают с территории аэропорта, станет двусторонней для использования как на въезд, так и на выезд. Для краткосрочной парковки на посадку и высадку пассажиров водители смогут останавливаться напротив бывшего терминала А, эта стоянка теперь будет бесплатной. Долгосрочная стоянка на въезде в аэропорт продолжит работать в прежнем режиме.