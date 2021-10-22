ВТБ застрахует банковские счета абонентов ВТБ Мобайл от мошенников





Банк ВТБ совместно с ВТБ Мобайл первыми на рынке предоставят клиентам страхование банковских счетов и карт от мошеннических списаний в комплексе с мобильной связью. Страховая программа охватывает почти всю линейку тарифов оператора ВТБ Мобайл и защищает средства абонентов на счетах ВТБ. Сервис доступен для новых пользователей мобильного оператора.

Деньги на счетах и картах ВТБ, которые принадлежат абонентам ВТБ Мобайл, будут застрахованы от самого распространенного способа мошенничества – социальной инженерии, когда злоумышленники обманным путем узнают у клиента конфиденциальные данные по телефону, в SMS, мессенджерах и чатах. Страховка защищает и в том случае, если абонент перевел мошенникам средства через поддельный сайт интернет-магазина или фальшивую страницу банка, а также при заражении устройства вредоносным ПО.

Программа компенсирует потерю средств в результате утраты ПИН-кода, скимминга, кражи полученных в банкомате наличных, а также мошеннических действий в офисе банка с использованием подложных документов. В рамках включенной программы страхования клиенты могут получить страховую выплату до 100 тыс. рублей.

Страховка за счет банка ВТБ предоставляется автоматически новым клиентам при оформлении SIM-карты и пользовании услугами ВТБ (наличии карты или счета).

«На фоне роста мошеннических активностей безопасность становится одним из главных приоритетов как для ВТБ Мобайл, так и для наших абонентов. Ранее мы уже бесплатно реализовали для своих клиентов защиту от подмены SIM-карт, спам-звонков, платных подписок и непредвиденных списаний. Теперь мы первыми из российских мобильных операторов гарантируем абонентам защиту от всех основных рисков, которым могут подвергаться средства на банковских счетах. В том числе мы предоставляем защиту от самого распространенного вида – телефонного мошенничества. Подписка на страховку автоматически доступна новым абонентам», – отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в 2019 году. Его абоненты получают связь по выгодным тарифам без роуминга по России, при этом могут оплачивать до 100% услуг бонусами программы лояльности ВТБ Мультибонус. Сейчас SIM-карту ВТБ Мобайл можно приобрести во всех отделениях банка в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской, Омской, Ростовской областях и в Пермском крае.

Оператор также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты, обеспечивая дополнительную защиту от попадания в чужие руки при потере или краже устройства. Подробные условия доступны на сайте ВТБ Мобайл.











