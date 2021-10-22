Волгоградца осудили на полтора года за нападение на пристава





К лишению свободы на полтора года условно приговорил Тракторозаводский районный суд Волгограда местного жителя А. Корпаня за нападение на судебного пристава. Осужденному также назначен испытательный срок на 1 год и 6 месяцев, сообщили в пресс-службе суда.

В конце ноября прошлого года Корпань, будучи нетрезвым, решил варварским способом выразить недовольство действиями пристава, обеспечивающего порядок в зале суда. Волгоградец ударил женщину правой ногой в живот, причинив ей сильную боль. Спустя почти год на рассмотрении уголовного дела в том же суде Корпань полностью признал свою вину и раскаялся.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.