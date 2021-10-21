В Волгоградской области замедлился рост цен на огурцы и помидоры

Экономика 21.10.2021 16:06
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21.10.2021 16:06
Огурцы и помидоры в магазинах и на рынках Волгоградской области за неделю подорожали на 11,7% и 18,07% соответственно. Средняя стоимость килограмма и тех, и других овощей превысила 100 рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга Волгоградстата. Картофель подорожал только на 2,65%.
Статистические данные свидетельствуют о том, что рост цен на плодоовощную продукцию в регионе замедлился по сравнению с неделей 4-11 октября. Тогда огурцы и помидоры подорожали на 13,7% и 27,47%, картофель – почти на 5%. Вместе с тем, за последнюю неделю начали дешеветь лук, морковь и яблоки (-2,7%).
Скачок цен на плодоовощную продукцию, как ранее сообщала «Высота 102», связан с ухудшением погодных условий и ситуации с урожаем, подорожанием корма для скота на фоне роста мировых цен на зерно и увеличением издержек фермеров. Эти причины были озвучены отделением Банка России по Волгоградской области в ежемесячном информационно-аналитическом комментарии об инфляции в регионе.
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