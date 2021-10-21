Экономика

Портфель кредитов МСБ банка «Открытие» вырос за год на 35%

Экономика 21.10.2021 14:34 Новости компаний
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21.10.2021 14:34 Новости компаний


По итогам III квартала объем кредитного портфеля банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса составил 186,2 млрд рублей, увеличившись за год на 35% и на 23% за три квартала этого года. По оценке «Открытия», совокупный портфель кредитов МСБ российских банков за три квартала вырос на 8%.
За III квартал 2021 года банк «Открытие» предоставил своим клиентам из сегмента МСБ 5,1 тыс. кредитов, что на 55% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Сумма выданных кредитов составила 56,5 млрд рублей – это на 19% больше, чем годом ранее. Средняя сумма кредита составила 10,9 млн рублей.
Кредитный портфель банка «Открытие» в сегменте МСБ вырос с начала года на 23%. По данным регулятора, совокупный портфель таких кредитов, выданных российскими банками, за семь месяцев этого года вырос на 6%. По прогнозной оценке банка «Открытие», за три квартала рост составил 8%, а по итогам года совокупный портфель вырастет на 12%.
Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие»:
«В этом году мы наблюдаем стабильный рост выдачи экспресс-кредитов, предоставляемых клиентам онлайн на основе скоринга. Ежемесячно наши клиенты получают около 1,5 млрд рублей полностью дистанционно, а максимальная сумма такого кредита теперь составляет 10 млн руб.
В число наиболее востребованных продуктов «Открытия» для предпринимателей входят возобновляемые кредитные линии и овердрафты. По ним мы сразу утверждаем максимальный лимит, на 30% превышающий текущие возможности бизнеса. Таким образом, банк учитывает потенциал будущего роста клиентов. Возобновляемые кредитные линии банк предоставляет на срок до 5 лет – в течение этого периода при росте объемов бизнеса клиент может воспользоваться максимальным лимитом просто по заявлению, без необходимости проходить полный финансовый анализ.
В 2021 году мы существенно упростили кредитную процедуру и сократили сроки принятия решений, в том числе за счет расширения полномочий сетевых подразделений на утверждение кредитных сделок».

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