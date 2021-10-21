Агентство S&P повысило долговременные рейтинги «Росгосстраха»





Международное агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг ПАО СК «Росгосстрах» до уровня «BB+», прогноз по рейтингам — «стабильный». С октября прошлого года у старейшего страховщика России, отмечающего в 2021 году 100-летний юбилей, действовали рейтинги «BB». В апреле этого года агентство улучшило прогноз по рейтингу на «позитивный».

Положительное изменение рейтинга «Росгосстраха» отражает как стабильные показатели кредитоспособности самой страховой компании, так и улучшение кредитоспособности ее материнской структуры — банка «Открытие».

В S&P отмечают устойчивую рыночную позицию «Росгосстраха», на долю которого приходится 5,2% всех сборов в сегменте non-life российского страхового рынка, а также хорошую диверсификацию бизнеса по видам страхования — в портфеле компании значительную долю составляют имущественное страхование, личное страхование, медицинское страхование, обязательное и добровольное автострахование. К числу позитивных рейтинговых факторов аналитики S&P относят профиль бизнес-рисков «Росгосстраха» и продолжающийся рост базы страховой премии. За первые 6 месяцев 2021 года сборы компании «Росгосстрах» составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

«Росгосстрах» работает на страховом рынке уже более 100 лет, и хорошая узнаваемость бренда оказывает позитивное влияние на его профиль бизнес-рисков», — отмечается в сообщении агентства.

«Последовательное повышение международным агентством S&P Global Ratings рейтингов компании даже в условиях продолжающейся пандемии укрепляет нашу уверенность в выбранной бизнес-стратегии, — говорит Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — А она предполагает не только рост сборов страховой премии и улучшение финансовых показателей, но и повышение качества клиентского обслуживания, в том числе и за счет использования цифровых технологий и дополнения нашего страхового предложения сервисными услугами, в которых нуждаются наши страхователи».











