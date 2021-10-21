Общество

В Волгоградской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19

Общество 21.10.2021 12:37
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21.10.2021 12:37


За сутки в Волгоградской области коронавирус диагностировали у 386 человек – это очередной максимум с начала пандемии. Всего с марта 2020 года в регионе выявлено 99,8 тысяч случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
От осложнений коронавируса за сутки скончались 27 пациентов – о таком же количестве летальных исходов сообщалось 14 октября. Общее число умерших в Волгоградской области достигло 3273 человека.
В связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции оперативный штаб Волгоградской области дважды за месяц ужесточил антиковидные меры. Введен пропуск по QR-кодам в досугово-культурные, оздоровительные учреждения, бассейны, фитнес-клубы, салоны красоты, массажные и косметические кабинеты, кафе и рестораны. Билеты на междугородние автобусы с 25 октября будут продавать только переболевшим, привитым или получившим отрицательный ПЦР-тест. Для непривитых или не переболевших пенсионеров старше 65 лет введена самоизоляция. Накануне управление Роспотребнадзора по Волгоградской области расширило перечень сфер, работники которых обязаны вакцинироваться.

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