



За сутки в Волгоградской области коронавирус диагностировали у 386 человек – это очередной максимум с начала пандемии. Всего с марта 2020 года в регионе выявлено 99,8 тысяч случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.

От осложнений коронавируса за сутки скончались 27 пациентов – о таком же количестве летальных исходов сообщалось 14 октября. Общее число умерших в Волгоградской области достигло 3273 человека.