Долги по зарплате в Волгоградской области снова начали расти

Экономика 21.10.2021 09:29
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21.10.2021 09:29
Объем просроченной задолженности по заработной плате в Волгоградской области на 1 октября 2021 года составил 35,4 млн рублей. Этот показатель прервал тенденцию к сокращению долгов перед работниками, которая продолжалась несколько месяцев подряд. Увеличение задолженности составило 4,7%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат.
Волгоградская область теперь замыкает тройку лидеров регионов-должников в ЮФО. Больший объем задолженности только в Ростовской области и Краснодарском крае (74,8 и 71,5 млн рублей). Полностью отсутствуют сведения о долгах по зарплате по-прежнему только в республике Адыгея.
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