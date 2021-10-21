Самый дешевый бензин в ЮФО вновь подорожал на волгоградских АЗС





Средняя цена автомобильного топлива в Волгоградской области за неделю выросла на 0,31% и теперь составляет 48,03 рубля за литр. При этом бензин на волгоградских АЗС по-прежнему остается самым дешевым в Южном федеральном округе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат.

Тенденция сохраняется и в динамике цен на марки АИ-92 и АИ-98, цена на которые ниже всего в Волгоградской области. Стоимость литра составляет 45,82 и 55,45 рублей за литр против 45,68 и 55,31 рубля за литр неделей раньше. Самая востребованная среди автомобилистов марка АИ-95 подорожала на 19 копеек за литр (51,52 руб./л). В Элисте, Майкопе, Краснодаре и Астрахани 95-й бензин дешевле волгоградского. Дизельное топливо на АЗС Волгоградской области в среднем подорожало на 16 копеек.

По сравнению со среднероссийскими ценами, топливо в Волгограде дешевле на рубль, кроме бензина АИ-95. Средняя цена на эту марку по России составляет 49,99 рублей за литр.