Экономика

Самый дешевый бензин в ЮФО вновь подорожал на волгоградских АЗС

Экономика 21.10.2021 08:59
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21.10.2021 08:59


Средняя цена автомобильного топлива в Волгоградской области за неделю выросла на 0,31% и теперь составляет 48,03 рубля за литр. При этом бензин на волгоградских АЗС по-прежнему остается самым дешевым в Южном федеральном округе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат.
Тенденция сохраняется и в динамике цен на марки АИ-92 и АИ-98, цена на которые ниже всего в Волгоградской области. Стоимость литра составляет 45,82 и 55,45 рублей за литр против 45,68 и 55,31 рубля за литр неделей раньше. Самая востребованная среди автомобилистов марка АИ-95 подорожала на 19 копеек за литр (51,52 руб./л). В Элисте, Майкопе, Краснодаре и Астрахани 95-й бензин дешевле волгоградского. Дизельное топливо на АЗС Волгоградской области в среднем подорожало на 16 копеек.
По сравнению со среднероссийскими ценами, топливо в Волгограде дешевле на рубль, кроме бензина АИ-95. Средняя цена на эту марку по России составляет 49,99 рублей за литр.

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