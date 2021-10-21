Волгоградские фитнес-клубы потеряли часть клиентов после введения QR-кодов











Инструкторы и клиенты фитнес-клубов в центре Волгограда отметили снижение числа посетителей за первые три дня после введения новых антиковидных ограничений. Теперь в эти заведения клиенты могут попасть только после предъявления QR-кода о полном курсе вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев.

«Проверяем обязательно на входе QR-код, проверяем на Госуслугах, чтобы не было каких-то поддельных, – рассказал администратор одного из фитнес-клубов на набережной им. 62-й Армии. – У нас воздух очищается во всех залах, всё безопасно. У нас сейчас спад, конечно, конкретный… Клиенты некоторые отказываются, кто-то просто не хочет ставить прививку, кто-то делает и без проблем дальше продолжает».





Впрочем, назвать волгоградские фитнес-центры пустующими нельзя. На беговых дорожках и тренажерах даже днем, когда большинство людей на работе, было достаточно любителей активного образа жизни. «Да кто нас будет спрашивать, готовы мы или не готовы [соблюдать антиковидные меры]: если фитнес-зал будет это требовать, куда мы денемся, – рассказал один из посетителей. – Бросать [занятия] и есть булочки мы точно не будем».

В отдельных фитнес-клубах Волгограда еще не успели оценить, насколько меньше стало клиентов – по словам администраторов, прошло еще слишком мало времени. Тем не менее, небольшой спад посещаемости признают везде, но надеются, что тяга к здоровому образу жизни подтолкнет «зожников» сделать прививку от коронавируса.



