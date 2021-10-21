Общество

Волгоградские фитнес-клубы потеряли часть клиентов после введения QR-кодов

Общество 21.10.2021 07:26
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21.10.2021 07:26




Инструкторы и клиенты фитнес-клубов в центре Волгограда отметили снижение числа посетителей за первые три дня после введения новых антиковидных ограничений. Теперь в эти заведения клиенты могут попасть только после предъявления QR-кода о полном курсе вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев.
«Проверяем обязательно на входе QR-код, проверяем на Госуслугах, чтобы не было каких-то поддельных, – рассказал администратор одного из фитнес-клубов на набережной им. 62-й Армии. – У нас воздух очищается во всех залах, всё безопасно. У нас сейчас спад, конечно, конкретный… Клиенты некоторые отказываются, кто-то просто не хочет ставить прививку, кто-то делает и без проблем дальше продолжает».

Впрочем, назвать волгоградские фитнес-центры пустующими нельзя. На беговых дорожках и тренажерах даже днем, когда большинство людей на работе, было достаточно любителей активного образа жизни. «Да кто нас будет спрашивать, готовы мы или не готовы [соблюдать антиковидные меры]: если фитнес-зал будет это требовать, куда мы денемся, – рассказал один из посетителей. – Бросать [занятия] и есть булочки мы точно не будем».
В отдельных фитнес-клубах Волгограда еще не успели оценить, насколько меньше стало клиентов – по словам администраторов, прошло еще слишком мало времени. Тем не менее, небольшой спад посещаемости признают везде, но надеются, что тяга к здоровому образу жизни подтолкнет «зожников» сделать прививку от коронавируса.

Напомним, накануне оперативный штаб ввел новые антиковидные ограничения: с 25 октября QR-коды потребуются также в кафе и ресторанах, в том числе быстрого питания, на междугородних автобусах, в банях, саунах и в командировках.

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