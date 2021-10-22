Чтобы не видеть позора: русский революционер снес бы памятник самому себе в Волгограде





Вопиющим безобразием называют волгоградцы отношение к памятнику Валериану Куйбышеву в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома №7 по улице Тулака, рядом с которым стоит разрушающийся на их глазах монумент, они уже не знают, к кому обращаться, чтобы кто-то смог привести его в порядок.





«Очень обидно, что гибнет память об известном русском революционере, одаренном неординарном человеке, посвятившем свою короткую жизнь нашей Родине, - делятся горожане. – Его именем названы улицы, заводы, пароходы, в десятках городах страны живы установленные ему памятники. За ними ухаживают, приносят цветы, потому что это прежде всего – наша история. История великой страны».





По словам волгоградцев, на все их обращения им отвечают, что памятник не является объектом культурного наследия. «На баланс его никто брать не хочет, спонсоров тоже не находится. Когда работал завод имени Куйбышева, за ним смотрели. Но с 90-х годов, когда развалилась страна, а завод приватизировали, стал разваливаться и памятник. Сегодня он в полном упадке и мы с ужасом ждем его обрушения. Его видят не только взрослые, но и наши дети. Так какой пример мы им показываем?», - задаются вопросом граждане.





Как предполагают волгоградцы, сам бы Валериан Владимирович Куйбышев, отличавшийся решительностью и прямолинейностью, увидев подобное, наверняка приказал бы этот монумент самому себе снести раз и навсегда, чтобы не видели его ужасающего вида потомки. Однако сами граждане выступают за ценность прошлого. «В ином случае постоянно говорить об уважении к памяти, своим предкам, культуре и истории – бессмысленно», - убеждены волгоградцы.







