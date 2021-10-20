Расследования

Виновника смертельного ДТП под Волгоградом осудили на 4 года колонии-поселения

Расследования 20.10.2021 13:04
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20.10.2021 13:04


К четырем годам колонии-поселения приговорили Николая Алпетьяна, сбившего насмерть двух человек в январе 2020 года на трассе Краснослободск – Средняя Ахтуба. Мужчина также на два года лишен права управлять автомобилями. Приговор Краснослободского районного суда оставил в силе Волгоградский областной суд, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, смертельное ДТП произошло 1 января 2020 года в поселке Госпитомник Среднеахтубинского района. В результате аварии также пострадал 12-летний мальчик, ему причинен тяжкий вред здоровью. Николай Алпетьян за рулем Volkswagen не успел затормозить перед вышедшими на дорогу 33-летней женщиной, ее сыном и его 35-летним отчимом. Авария произошла около 19 часов напротив магазина «Магнит», до ближайшего пешеходного перехода было всего несколько сотен метров.

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