РУСАЛ создал для преподавателей современную платформу онлайн-обучения

Общество 20.10.2021 12:14
0
20.10.2021 12:14
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), ведущий мировой производитель алюминия, 22 октября в рамках проекта «РУСАЛ – школам России» представит для педагогов обновленную платформу онлайн-обучения.
Проект «РУСАЛ – школам России» создан для дистанционного обучения школьников и студентов и с его помощью любой желающий преподаватель сможет быстро создавать и использовать онлайн-курсы, тесты, интерактивные задания для проведения уроков и размещения дополнительных материалов.
После обновления платформы педагогам станут доступны новые функции и возможности, которые помогают адаптировать процесс обучения под потребности конкретного класса, школы, а также оптимизируют ресурсы каждого преподавателя в организации учебной программы. Обо всех нововведениях, изменениях и о том, как стать участником проекта, представители РУСАЛа расскажут 22 октября в 12:00 (время московское). Презентация пройдет в онлайн-режиме, подключиться смогут жители любого региона России по ссылке.
«Более 10 лет назад РУСАЛ был одним из первопроходцев в России по организации онлайн платформ для обучения школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. За последние полтора года доступность такой инфраструктуры стала залогом сохранения качества образования в условиях пандемии. Поэтому РУСАЛ решил в кратчайшие сроки модернизировать свою платформу, и теперь преподаватели школ со всей страны смогут ознакомиться с ее преимуществами для организации образовательного процесса», – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.
Подать заявку на подключение к платформе можно через обновленный карьерный портал РУСАЛа и En+ Group.
Реклама
Три проекта Андрея Мельниченко прошли в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ20.10.2021 13:59
Общество 20.10.2021 13:59
На капремонт послевоенной школы в Волгограде ищут третьего подрядчика20.10.2021 13:40
Общество 20.10.2021 13:40
Груду компьютерного «железа» отобрали у иностранца в аэропорту Волгограда20.10.2021 12:13
Общество 20.10.2021 12:13
Уникальные иконы привезли в Волгоград к годовщине канонизации игуменьи Арсении20.10.2021 10:25
Общество 20.10.2021 10:25
Волгоградский облсуд вновь рассмотрит иск прокуратуры к мэрии и «Памяти»20.10.2021 10:03
Общество 20.10.2021 10:03
В Волгоградской области расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации20.10.2021 09:21
Общество 20.10.2021 09:21
«Продрогшие и промокшие»: волгоградцы требуют призвать к ответу бессовестные УК19.10.2021 19:30
Общество 19.10.2021 19:30
Обманутым дольщикам из Волгограда начали выплату компенсаций за недострои19.10.2021 17:18
Общество 19.10.2021 17:18
В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за разрушенные балконы19.10.2021 16:49
Общество 19.10.2021 16:49
Волгоградские подростки переименовали школы в Google Maps в честь тиктокеров19.10.2021 15:47
Общество 19.10.2021 15:47
В Волгограде многодетной матери отказали в пособии из-за отсутствия регистрации19.10.2021 15:11
Общество 19.10.2021 15:11
В Волгоградской области мечтают собрать 1 миллион тонн овощей19.10.2021 12:17
Общество 19.10.2021 12:17
Директор волжского аквапарка оштрафован после скандала с ребенком-аутистом19.10.2021 11:22
Общество 19.10.2021 11:22
Личный кабинет – удобство и экономия: «Волгоградэнергосбыт» назвал 5 причин перейти в онлайн19.10.2021 11:18
Общество 19.10.2021 11:18
Волгоградским медикам заплатят по 200 рублей за каждого вакцинированного19.10.2021 10:16
Общество 19.10.2021 10:16
Реклама