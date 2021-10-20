Власти задумались о чартерных рейсах из Волгограда в Кению

Экономика 20.10.2021 08:26
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20.10.2021 08:26
Запуск чартерных рейсов между Волгоградом и кенийскими городами обсудили первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев и Чрезвычайный и Полномочный посол Кении в России Бенсон Г.О. Огуту. На рабочей встрече стороны обсудили также расширение сотрудничества в научно-исследовательской деятельности, промышленности и торговле, сообщили в администрации Волгоградской области. Детали переговоров не раскрываются.
Кения в настоящее время входит в число 22 африканских стран, куда Волгоградская область экспортирует пшеницу. Из Кении регион не импортирует ничего. Внешнеэкономические связи носят эпизодический характер, а сотрудничество с Кенией в целом ограничивается обучением 37 кенийских студентов в трех вузах Волгограда. Между тем, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются аграрно-промышленный комплекс, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность и туризм.
«Сейчас создается российско-кенийская комиссия, которая поспособствует прямым связям между Кенией и Россией. Мы также стараемся ввести в действие двусторонние соглашения, которые были приняты на российско-африканском саммите. Прямые связи будут укрепляться, и не будет никаких препятствий», — отметил Бенсон Г.О. Огуту на встрече с Дорждеевым.
Посол Бенсон Г.О. Огуту стал пятым Чрезвычайным и Полномочным послом в России, который посетил Волгоградскую область в 2021 году. Ранее с визитами здесь побывали послы Индии, Ирана, Австрии и Японии.
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