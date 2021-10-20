Экономика

Власти задумались о чартерных рейсах из Волгограда в Кению

Экономика 20.10.2021 08:26
0
20.10.2021 08:26


Запуск чартерных рейсов между Волгоградом и кенийскими городами обсудили первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев и Чрезвычайный и Полномочный посол Кении в России Бенсон Г.О. Огуту. На рабочей встрече стороны обсудили также расширение сотрудничества в научно-исследовательской деятельности, промышленности и торговле, сообщили в администрации Волгоградской области. Детали переговоров не раскрываются.
Кения в настоящее время входит в число 22 африканских стран, куда Волгоградская область экспортирует пшеницу. Из Кении регион не импортирует ничего. Внешнеэкономические связи носят эпизодический характер, а сотрудничество с Кенией в целом ограничивается обучением 37 кенийских студентов в трех вузах Волгограда. Между тем, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются аграрно-промышленный комплекс, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность и туризм.
«Сейчас создается российско-кенийская комиссия, которая поспособствует прямым связям между Кенией и Россией. Мы также стараемся ввести в действие двусторонние соглашения, которые были приняты на российско-африканском саммите. Прямые связи будут укрепляться, и не будет никаких препятствий», — отметил Бенсон Г.О. Огуту на встрече с Дорждеевым.
Посол Бенсон Г.О. Огуту стал пятым Чрезвычайным и Полномочным послом в России, который посетил Волгоградскую область в 2021 году. Ранее с визитами здесь побывали послы Индии, Ирана, Австрии и Японии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Экономика
19.10.2021 14:19
Экономика 19.10.2021 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2021 14:09
Экономика 19.10.2021 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2021 13:34
Экономика 19.10.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2021 13:28
Экономика 19.10.2021 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2021 11:48
Экономика 19.10.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2021 11:33
Экономика 19.10.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2021 10:30
Экономика 19.10.2021 10:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2021 09:25
Экономика 19.10.2021 09:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.10.2021 14:18
Экономика 18.10.2021 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.10.2021 14:13
Экономика 18.10.2021 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.10.2021 12:38
Экономика 18.10.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.10.2021 12:32
Экономика 18.10.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.10.2021 12:25
Экономика 18.10.2021 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.10.2021 10:55
Экономика 18.10.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.10.2021 10:43
Экономика 18.10.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:03
Волгоградский облсуд вновь рассмотрит иск прокуратуры к мэрии и «Памяти»Смотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинацииСмотреть фотографии
08:26
Власти задумались о чартерных рейсах из Волгограда в КениюСмотреть фотографии
20:28
Директора волгоградского учебного центра оштрафовали в Элисте за взятку экзаменаторуСмотреть фотографии
19:30
«Продрогшие и промокшие»: волгоградцы требуют призвать к ответу бессовестные УКСмотреть фотографии
18:31
Кладбище животных сожгли под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:57
Волгоградская область не попала в число регионов с наиболее сложной ситуацией по ковидуСмотреть фотографии
17:48
Суд в Волгограде исследовал видеодоказательства по делу об убийстве из-за ссоры в школьном чатеСмотреть фотографии
17:18
Обманутым дольщикам из Волгограда начали выплату компенсаций за недостроиСмотреть фотографии
17:01
В волгоградском облздраве сообщили о состоянии отравившихся газом рабочихСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде разыскивается пропавший житель Самары в шапке-ушанкеСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за разрушенные балконыСмотреть фотографии
15:47
Волгоградские подростки переименовали школы в Google Maps в честь тиктокеровСмотреть фотографии
15:22
В центре Волгограда срочно устраняют порыв на теплотрассеСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде многодетной матери отказали в пособии из-за отсутствия регистрацииСмотреть фотографии
14:57
Каждый третий смартфон волгоградцы покупают в кредитСмотреть фотографии
14:29
Оперативный штаб предложил объявить нерабочие дни с 30 октябряСмотреть фотографии
14:05
Жесткая авария из-за кабанов произошла под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде задержали жителя Закавказья за телефонные мошенничестваСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Двое волгоградцев пошли под суд за земельные аферыСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области мечтают собрать 1 миллион тонн овощейСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области госпитализировали более сотни беременных с COVID-19Смотреть фотографии
11:22
Директор волжского аквапарка оштрафован после скандала с ребенком-аутистомСмотреть фотографии
11:18
Личный кабинет – удобство и экономия: «Волгоградэнергосбыт» назвал 5 причин перейти в онлайнСмотреть фотографии
10:30
Волгоград обогнал Ростов-на-Дону по росту цен на вторичное жильеСмотреть фотографии
10:16
Волгоградским медикам заплатят по 200 рублей за каждого вакцинированногоСмотреть фотографии
09:52
Квартиры с чистовой отделкой: дан старт продаж нового корпуса в ЖК комфорт-класса «Видный»Смотреть фотографии
09:43
Склон около «Волгоград Арены» превратится в зимние горкиСмотреть фотографии
09:25
Регоператор настоятельно рекомендует волгоградцам проверить свои данные в платежках за мусорСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области ожидаются заморозки до -6Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 