Власти задумались о чартерных рейсах из Волгограда в Кению





Запуск чартерных рейсов между Волгоградом и кенийскими городами обсудили первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев и Чрезвычайный и Полномочный посол Кении в России Бенсон Г.О. Огуту. На рабочей встрече стороны обсудили также расширение сотрудничества в научно-исследовательской деятельности, промышленности и торговле, сообщили в администрации Волгоградской области. Детали переговоров не раскрываются.

Кения в настоящее время входит в число 22 африканских стран, куда Волгоградская область экспортирует пшеницу. Из Кении регион не импортирует ничего. Внешнеэкономические связи носят эпизодический характер, а сотрудничество с Кенией в целом ограничивается обучением 37 кенийских студентов в трех вузах Волгограда. Между тем, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются аграрно-промышленный комплекс, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность и туризм.

«Сейчас создается российско-кенийская комиссия, которая поспособствует прямым связям между Кенией и Россией. Мы также стараемся ввести в действие двусторонние соглашения, которые были приняты на российско-африканском саммите. Прямые связи будут укрепляться, и не будет никаких препятствий», — отметил Бенсон Г.О. Огуту на встрече с Дорждеевым.

Посол Бенсон Г.О. Огуту стал пятым Чрезвычайным и Полномочным послом в России, который посетил Волгоградскую область в 2021 году. Ранее с визитами здесь побывали послы Индии, Ирана, Австрии и Японии.