Суд в Волгограде исследовал видеодоказательства по делу об убийстве из-за ссоры в школьном чате

Расследования 19.10.2021 17:48
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19.10.2021 17:48
В Центральном районном суде Волгограда исследовали вещественные доказательства по громкому делу об убийстве волгоградца Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. На сегодняшнем заседании были изучены записи с камер видеонаблюдения, после чего к представлению доказательств по делу приступила сторона защиты. Следующее заседание состоится 26 октября 2021 года.
Судебный процесс по громкому делу об убийстве отца школьницы из-за ссоры в родительском чате начался 21 января 2021 года. На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса после преступления, которое было совершено в октябре 2020 года. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове Роману Гребенюку, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Родственникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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