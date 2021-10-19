



В родильный дом больницы №5 Волгограда, перепрофилированный под ковидный госпиталь, госпитализированы порядка 90 рожениц с коронавирусом. Еще 15 беременных пациенток находятся в «красной зоне» главного корпуса 5-й больницы. Об этом рассказал главврач медучреждения Константин Позднышев в своем видеообращении, опубликованном в аккаунте больницы в Instagram.

Всего в главном корпусе госпитализированы 263 пациента с коронавирусом, в основном, они находятся в среднем и тяжелом состоянии. «В реанимационном отделении и палатах интенсивной терапии нет ни одного человека, кто был бы привит от COVID-19, – сказал Позднышев. – Загрузка коечного фонда может быть снижена только с проведением всеобщей вакцинации от коронавируса».