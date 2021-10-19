Здравоохранение

В Волгоградской области госпитализировали более сотни беременных с COVID-19

Здравоохранение 19.10.2021 12:12
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19.10.2021 12:12


В родильный дом больницы №5 Волгограда, перепрофилированный под ковидный госпиталь, госпитализированы порядка 90 рожениц с коронавирусом. Еще 15 беременных пациенток находятся в «красной зоне» главного корпуса 5-й больницы. Об этом рассказал главврач медучреждения Константин Позднышев в своем видеообращении, опубликованном в аккаунте больницы в Instagram.
Всего в главном корпусе госпитализированы 263 пациента с коронавирусом, в основном, они находятся в среднем и тяжелом состоянии. «В реанимационном отделении и палатах интенсивной терапии нет ни одного человека, кто был бы привит от COVID-19, – сказал Позднышев. – Загрузка коечного фонда может быть снижена только с проведением всеобщей вакцинации от коронавируса».
Напомним, в конце сентября в роддоме больницы №5 скончалась заболевшая коронавирусом 37-летняя Елизавета Дубовкина. Несколькими днями ранее ей, находившейся на восьмом месяце беременности, провели экстренное кесарево сечение – ребенок умер в утробе матери. Прививалась ли женщина, не сообщалось.

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