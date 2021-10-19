Экономика 19.10.2021 11:48
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19.10.2021 11:48
Академия бизнеса банка «Открытие» – обучающий проект для компаний МСБ – стала лауреатом XII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей» в номинации «Услуги для корпоративных клиентов».
Лауреатов определяло голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и другие эксперты потребительского рынка и сферы услуг.
Премия «Качество обслуживания и права потребителей» – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания.
Лауреаты премии – компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию у слуг.
Мария Зленко, руководитель проекта Академия бизнеса банка «Открытие», руководитель Центра развития новых каналов продаж: «Всё, что мы делаем, в первую очередь, делается ради наших клиентов, предпринимателей. Эта награда особенно ценна для нашей команды. Мы искренне верим, что образовательный контент помогает развивать бизнес. И этот контент должен быть бесплатным и доступным. «Открытие» – не просто банк для бизнеса. Мы не ограничиваемся комплексным финансовым обслуживанием клиентов, а стараемся стать для них надежным партнером».
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