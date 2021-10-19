Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге работодателей Universum

Экономика 19.10.2021 11:33 Новости компаний
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19.10.2021 11:33 Новости компаний
Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге «Самых привлекательных работодателей России по мнению профессионалов — 2021» международного брендингового агентства Universum.
В центре HR-модели Сбера — человек. Компания создаёт условия для самореализации сотрудников, сохранения баланса между работой и личной жизнью, даёт возможность создавать технологичные решения в масштабе всей страны.
В сегменте крупнейших ИТ-компаний Сбер поднялся в рейтинге на шестое место. В исследовании отмечается, что у профессионалов со специализацией ИТ растёт интерес к банковской сфере.
Сбер — один из крупнейших работодателей для цифровых талантов: в компании создана среда для обмена опытом и профессионального развития, внедрены передовые технологии и управленческие практики.
"Главная ценность Сбера — наши люди. Мы прислушиваемся к мнению сотрудников, развиваем технологические HR-инструменты и стараемся быстро реагировать на изменения. Наша цель — предоставить каждому человеку, который пришёл работать в Сбер, все возможности для личного и профессионального роста и самореализации", - комментирует Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка.
Universum — агентство полного цикла в сфере брендинга работодателя, занимает лидирующие позиции в мире. Universum предоставляет комплексные решения, которые помогают организациям совершенствовать подходы к привлечению и удержанию талантов. В основе рейтинга «Самых привлекательных работодателей России по мнению профессионалов — 2021» — исследование, проведённое в период с октября 2020 по март 2021 года. В рамках исследования было опрошено 18 675 российских профессионалов с целью узнать их карьерные предпочтения и приоритеты, уточнить ожидания от работодателей, а также выяснить, какие компании и отрасли для них самые привлекательные.
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