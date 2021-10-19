



Индивидуальный предприниматель и владелец волжского аквапарка «ХХI» Григорий Газарян оштрафован на 30 тысяч рублей за отказ в предоставлении услуг ребенку-инвалиду. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Таков итог рассмотрения административного дела, возбужденного в отношении волжского предпринимателя. Напомним, 2 августа аквапарк хотела посетить семья Шаумуруновых из Астрахани, которая воспитывает ребенка-аутиста, однако охранник не пустил мальчика на территорию заведения, ссылаясь на то, что его поведение может угрожать здоровью посетителей аквапарка. Однако законы РФ не допускают дискриминации людей по признаку инвалидности, отметили в ведомстве.

Несмотря на то, что предприниматель был осведомлён о недопустимости отказа в заключении публичного договора с несостоявшимися гостями, а также об отсутствии у него, как у исполнителя услуги, права не пускать инвалидов-аутистов на территорию своей организации для получения услуг, он все равно отказал мальчику в отдыхе.

Таким образом, сделали вывод в управлении. предприниматель не пустил на территорию аквапарка ребенка-инвалида по причинам, связанным с его здоровьем.

Указанные действия предпринимателя также повлекли за собой нарушение требований ч. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ, которые запрещают предпринимателям, оказывающим услуги, оказывать предпочтение одному лицу перед другим в заключении публичного договора, в данном случае - в продаже билетов.

По итогам рассмотрения административного дела предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб. Постановление не вступило в законную силу.

Между тем, напомним, история с отказом пропустить мальчика-инвалида в аквапарк имела большой общественный резонанс и вышла на федеральный уровень. При этом Григорий Газарян до последнего настаивал на своей правоте. И, несмотря на многочисленные призывы извиниться перед семьей, а также критику его поступка в соцсетях и на сайте его заведения, так и не сделал это в публичном пространстве.



