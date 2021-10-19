Общество 19.10.2021 11:22
0
19.10.2021 11:22
Индивидуальный предприниматель и владелец волжского аквапарка «ХХI» Григорий Газарян оштрафован на 30 тысяч рублей за отказ в предоставлении услуг ребенку-инвалиду. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Таков итог рассмотрения административного дела, возбужденного в отношении волжского предпринимателя. Напомним, 2 августа аквапарк хотела посетить семья Шаумуруновых из Астрахани, которая воспитывает ребенка-аутиста, однако охранник не пустил мальчика на территорию заведения, ссылаясь на то, что его поведение может угрожать здоровью посетителей аквапарка. Однако законы РФ не допускают дискриминации людей по признаку инвалидности, отметили в ведомстве.
Несмотря на то, что предприниматель был осведомлён о недопустимости отказа в заключении публичного договора с несостоявшимися гостями, а также об отсутствии у него, как у исполнителя услуги, права не пускать инвалидов-аутистов на территорию своей организации для получения услуг, он все равно отказал мальчику в отдыхе.
Таким образом, сделали вывод в управлении. предприниматель не пустил на территорию аквапарка ребенка-инвалида по причинам, связанным с его здоровьем.
Указанные действия предпринимателя также повлекли за собой нарушение требований ч. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ, которые запрещают предпринимателям, оказывающим услуги, оказывать предпочтение одному лицу перед другим в заключении публичного договора, в данном случае - в продаже билетов.
По итогам рассмотрения административного дела предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб. Постановление не вступило в законную силу.
Между тем, напомним, история с отказом пропустить мальчика-инвалида в аквапарк имела большой общественный резонанс и вышла на федеральный уровень. При этом Григорий Газарян до последнего настаивал на своей правоте. И, несмотря на многочисленные призывы извиниться перед семьей, а также критику его поступка в соцсетях и на сайте его заведения, так и не сделал это в публичном пространстве.
Реклама
Обманутым дольщикам из Волгограда начали выплату компенсаций за недострои19.10.2021 17:18
Общество 19.10.2021 17:18
В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за разрушенные балконы19.10.2021 16:49
Общество 19.10.2021 16:49
Волгоградские подростки переименовали школы в Google Maps в честь тиктокеров19.10.2021 15:47
Общество 19.10.2021 15:47
В Волгограде многодетной матери отказали в пособии из-за отсутствия регистрации19.10.2021 15:11
Общество 19.10.2021 15:11
В Волгоградской области мечтают собрать 1 миллион тонн овощей19.10.2021 12:17
Общество 19.10.2021 12:17
Личный кабинет – удобство и экономия: «Волгоградэнергосбыт» назвал 5 причин перейти в онлайн19.10.2021 11:18
Общество 19.10.2021 11:18
Волгоградским медикам заплатят по 200 рублей за каждого вакцинированного19.10.2021 10:16
Общество 19.10.2021 10:16
Квартиры с чистовой отделкой: дан старт продаж нового корпуса в ЖК комфорт-класса «Видный»19.10.2021 09:52
Общество 19.10.2021 09:52
Склон около «Волгоград Арены» превратится в зимние горки19.10.2021 09:43
Общество 19.10.2021 09:43
В Волгоградской области ожидаются заморозки до -619.10.2021 09:22
Общество 19.10.2021 09:22
Группа компаний «Волгострой» открывает продажу квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит19.10.2021 08:27
Общество 19.10.2021 08:27
Три школы в Волгоградской области закрылись на карантин19.10.2021 08:02
Общество 19.10.2021 08:02
Волгоградский депутат прокомментировала платное лечение непривитых от COVID-1918.10.2021 19:02
Общество 18.10.2021 19:02
В Волгоградской области на лечение больных Covid-19 потратили 22 миллиарда рублей18.10.2021 17:13
Общество 18.10.2021 17:13
В Волгограде после введения новых ограничений опустели МФЦ18.10.2021 15:40
Общество 18.10.2021 15:40
Реклама