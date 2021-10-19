Пожары и засуха уничтожили 635 га леса в Волгоградской области





Из-за пожаров и засухи в 2021 году на территории Волгоградской области погибло 635,3 га леса. Об этом заявил ТАСС директор регионального Центра защиты леса Валерий Юрченко, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Больше всего зеленых насаждений погибло в Лещевском, Среднеахтубинском и Даниловском лесничествах. «Основными причинами гибели являются лесные пожары, повреждения насекомыми и неблагоприятные погодные и почвенно-климатические условия», – прокомментировали в Центре корреспонденту ИА «Высота 102».

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области отметили, что в группу риска попали лесные насаждения на площади 3,5 тысяч га. «Это вовсе не означает, что все они погибли, – подчеркнули в облкомприроде. – Лесниками региона было проведено их обследование, в ходе которого 600 га из 3,5 тысяч га признаны погибшими. Оставшуюся площадь 2,9 тысяч га планируется охватить санитарно-оздоровительными мероприятиями – вырубить нежизнеспособные деревья, обеспечив устойчивый рост сохранившимся зеленым насаждениям».

Напомним, Волгоградская область относится к малолесным субъектам РФ: объем лесных массивов с учетом государственных лесополос составляет всего 4,2% при среднероссийском объеме в 46,6%. Ситуация усугубляется продолжительный период высокой и чрезвычайной пожароопасности, который продолжается до 100 дней ежегодно.