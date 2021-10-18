Расследования

Криминальный квартет чиновников и бизнесменов попался на еще одной афере c деньгами нацпроекта в Волгоградской области

Расследования 18.10.2021 16:49
0
18.10.2021 16:49


В Волгоградской области  возбуждено уголовное дело о хищении более 48 млн рублей при расчистке ериков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело возбуждено на основании  материалов проверки прокуратуры Волгоградской области и Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры. Расследуются  5 эпизодов по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» между государственным казенным учреждением ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» и ООО «ГринЛайт» было заключено 5 контрактов на выполнение работ по экологической реабилитации ериков и озер на территории Среднеахтубинского, а также пруда Плотинка Светлоярского районов Волгоградской области. Однако предусмотренные контрактами и оплаченные заказчиком работы на сумму более 48 млн рублей фактически не выполнялись.
Расследование уголовного дела проводится УФСБ России по Волгоградской области. Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой Волгоградской области на контроль.
Ранее, напомним, сообщалось о расследовании в Волгоградской области уголовных дел по фактам хищения средств нацпроекта при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе и в Камышине, а также при расчистке ериков под Волгоградом. Фигурантами дел являются бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов, гендиректор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов, технический директор этой компании Михаил Калонкин, а также бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников. Ситников и Сазонов уже предстали перед судом. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Расследования
18.10.2021 19:38
Расследования 18.10.2021 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2021 14:47
Расследования 18.10.2021 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2021 14:25
Расследования 18.10.2021 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2021 10:28
Расследования 18.10.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2021 09:53
Расследования 18.10.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2021 13:32
Расследования 17.10.2021 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2021 09:43
Расследования 17.10.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2021 16:14
Расследования 15.10.2021 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2021 13:27
Расследования 15.10.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2021 13:06
Расследования 14.10.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 17:13
Расследования 13.10.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 16:23
Расследования 13.10.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 16:01
Расследования 13.10.2021 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 14:36
Расследования 13.10.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2021 12:46
Расследования 13.10.2021 12:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:38
Обманутые волгоградцы добились уголовного дела на корыстного мебельщикаСмотреть фотографии
19:02
Волгоградский депутат прокомментировала платное лечение непривитых от COVID-19Смотреть фотографии
18:08
МЧС сообщило о рекордном обмелении нижней ВолгиСмотреть фотографии
17:13
В Волгоградской области на лечение больных Covid-19 потратили 22 миллиарда рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
«Если доживу, то привьюсь»: в «красной зоне» под Волгоградом рассказали, почему не вакцинировалисьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Криминальный квартет чиновников и бизнесменов попался на еще одной афере c деньгами нацпроекта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:07
Волжский накрыло облако гари из-за ландшафтных пожаровСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде после введения новых ограничений опустели МФЦСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградской области растет число госпитализированных с COVID-19 малышейСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли 22 пенсионераСмотреть фотографии
14:47
Изнасиловавший волгоградскую школьницу преступник арестован в АстраханиСмотреть фотографии
14:25
Врио мэра Волгограда попросили остановить бесчинства «Памяти» на кладбищахСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области будут судить директора ДК за махинации с крышейСмотреть фотографии
12:32
Почти 40% волгоградцев не могут накопить на новый автомобиль за 10 летСмотреть фотографии
11:48
Волгоградским фермерам разрешат продавать овощи с полейСмотреть фотографии
11:33
РУСАЛ выделит 6,6 млн рублей на поддержку волонтерских проектов в рамках конкурса «Помогать просто»Смотреть фотографии
11:31
В Волгограде готовы закрывать рестораны и кафе из-за коронавирусаСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы могут оплатить налоги во всех почтовых отделениях областиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградский облздрав отчитался о выданных бесплатных лекарствах от ковидаСмотреть фотографии
10:31
Волгоградское УФАС объявило войну непристойному бренду сушиСмотреть фотографии
10:28
Суд в Сочи отказал в пожизненном сроке для убийцы-педофила из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:53
Телефонную мошенницу задержали с кругленькой суммой в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Эксперты высоко оценили экологические инициативы Волжского трубного заводаСмотреть фотографии
09:36
Волгоградским медикам предлагают особую ипотекуСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области дорожный каток завалил газовую трубуСмотреть фотографии
08:12
Вне зоны доступа: в Волгоградской области вступили в действие новые ограничительные мерыСмотреть фотографии
20:11
Расторгают контракт по ремонту Дворца спорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:22
«Это все женщина»: главный тренер волгоградского «Ротора» высказался о 150-миллионном иске к FacebookСмотреть фотографии
17:09
Волгоградский "Ротор" заработал "юбилейную" ничью в матче со "Спартаком-2"Смотреть фотографии
16:41
Чиновникам отказали в сносе турбазы на Дону под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 