Криминальный квартет чиновников и бизнесменов попался на еще одной афере c деньгами нацпроекта в Волгоградской области
Расследования 18.10.2021 16:49
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18.10.2021 16:49
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении более 48 млн рублей при расчистке ериков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области и Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры. Расследуются 5 эпизодов по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» между государственным казенным учреждением ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» и ООО «ГринЛайт» было заключено 5 контрактов на выполнение работ по экологической реабилитации ериков и озер на территории Среднеахтубинского, а также пруда Плотинка Светлоярского районов Волгоградской области. Однако предусмотренные контрактами и оплаченные заказчиком работы на сумму более 48 млн рублей фактически не выполнялись.
Расследование уголовного дела проводится УФСБ России по Волгоградской области. Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой Волгоградской области на контроль.
Ранее, напомним, сообщалось о расследовании в Волгоградской области уголовных дел по фактам хищения средств нацпроекта при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе и в Камышине, а также при расчистке ериков под Волгоградом. Фигурантами дел являются бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов, гендиректор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов, технический директор этой компании Михаил Калонкин, а также бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников. Ситников и Сазонов уже предстали перед судом.
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