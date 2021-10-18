Экономика

«ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате

Экономика 18.10.2021 12:25 Новости компаний
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18.10.2021 12:25 Новости компаний


В Москве стартовал XXXI Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». В этом году соревнования организованы в новом формате — матчи идут одновременно на двух площадках, расположенных в пешей доступности друг от друга. Первой стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, второй — Дворец спорта «Лужники». В дополнение к офлайн-активностям банк ВТБ, выступающий титульным спонсором турнира, разработал и запустил собственную виртуальную площадку onlinekortvtb.ru.
«Группа ВТБ поддерживает проведение международного теннисного турнира уже более 20 лет в рамках социальной программы "Спортивная страна". Для нас важно не только долгосрочное сотрудничество с партнерами, но и развитие значимых для страны проектов, поиск современных решений, соответствующих запросам аудитории. В прошлом году турнир был отменен впервые за его тридцатилетнюю историю. Сегодня мы все еще живем в условиях значительных ограничений, связанных с коронавирусом. Именно поэтому мы решили создать платформу, которая даст возможность всем желающим виртуально посетить турнир. С сегодняшнего дня на сайте “ОНЛАЙН-КОРТ ВТБ” будет постоянно появляться актуальная информация о соревнованиях, трансляции матчей и прямые включения, zoom-интервью со спортсменами и многое другое. Популяризации спорта и здорового образа жизни — один из ключевых приоритетов социальной политики нашего банка, поэтому для нас важно сделать мероприятие доступным для всех поклонников тенниса», — рассказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.
«Главным событием для любителей тенниса стала возможность увидеть троих сильнейших российских теннисистов: шестую ракетку мира Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира. Все они выступают за сборную России в командных соревнованиях и показывают стабильно высокий уровень игры на протяжении последних сезонов. В женском турнире также принимают участие сильнейшие спортсменки, поэтому в обоих турнирах нас ждут очень напряженные матчи с самого начала игр. Новые реалии помогли нам пересмотреть отношение к формату онлайн, который долгое время воспринимался как вспомогательный, но за последние два года получил отдельный самостоятельный статус. Благодаря порталам, которые разработаны банком и организаторами в рамках турнира “ВТБ Кубок Кремля”, доступ к онлайн-активностям с участием ведущих российских и зарубежных звезд тенниса появится у всех желающих», — отметил Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России и председатель совета директоров турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по работе спортивных площадок в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Во Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворец спорта «Лужники» будет допущено не более 30% от общей заполняемости стадионов. Доступ предоставляется только для посетителей, имеющих QR-код (либо свидетельствующий о наличии вакцинации, либо о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад). Кроме того, на площадках будут организованы зоны Covid Free: все спортсмены и персонал будут дополнительно регулярно сдавать ПЦР-тесты.
СправкаГруппа ВТБ поддерживает проведение соревнований с 1998 года. В 2016 году банк стал титульным спонсором турнира — официально было установлено название «ВТБ Кубок Кремля». Ранее титульным спонсором Кубка Кремля выступал Банк Москвы, который 10 мая 2016 года вошел в состав банка ВТБ.



 

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