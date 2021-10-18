



В банке «Открытие» появилась возможность отправки электронных счетов-фактур в личный кабинет клиента в системе электронного документооборота «Диадок».

Сотрудник кредитной организации может сформировать электронные счета-фактуры - первичную, корректированную и исправительную- в формате xml и отправить клиенту в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью банка. Новый функционал дает возможность, клиенту без посещения офиса через канал связи «Контур-Диадок» на своем рабочем месте, в кратчайшие сроки получать электронные счета-фактуры в формате XML по стандартам Федеральной налоговой службы. Это поможет упорядочить работу со счетами-фактуры в форматах, установленных ФНС, сократить затраты рабочего времени и ресурсов подразделений фронт-линии банка на формирование, подписание и передачу клиентам бумажных оригиналов счетов-фактур по тарифам, включающим НДС. Ежемесячно для клиентов готовится примерно 4,5 тысячи бумажных оригиналов счетов-фактур.

В планах банка сформировать дополнительный канал обмена юридически значимыми электронными документами, который может быть использован для обмена любыми документами, в том числе документами свободного формата.