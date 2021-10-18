Почти 40% волгоградцев не могут накопить на новый автомобиль за 10 лет





Жителям Волгоградской области требуется ровно 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль средней стоимостью 2 млн рублей. Такие данные приводятся в новом исследовании РИА Новости. При этом 38,9% населения региона не смогут собрать нужную сумму и за 10 лет. На подержанную машину средней стоимостью 800 тысяч рублей копить придется 4,3 года.

Аналогичная ситуация наблюдается в Воронежской области. У остальных соседей дела обстоят хуже: в Астраханской области нужно 9,2 года, чтобы собрать на новый автомобиль, а в 10-летний срок не уложатся 41,2% населения. В Ростовской области придется откладывать на протяжении 9,3 лет, в Саратовской – 9,5 лет. В Калмыкии копить и вовсе придется без малого 10 лет, а тех, кто не сможет набрать нужную сумму, почти половина от общей численности населения.

Исследования проводились с опорой на данные Росстата. Предполагается, что среднестатистический россиянин будет откладывать 50% медианной зарплаты в регионе на пополняемый банковский вклад. Ставка по депозиту рассчитывалась исходя из ключевой ставки 6,75%.