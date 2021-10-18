ВТБ повышает доходность по вкладу «История успеха» до 8,5% годовых

Экономика 18.10.2021 10:43 Новости компаний
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18.10.2021 10:43 Новости компаний
ВТБ увеличивает ставку по вкладу «История успеха». Клиенты могут получить максимальную доходность 8,5% годовых с учетом акции «Время – деньги», капитализации процентов и подключенной опции «Сбережения» к Мультикарте.
Ставка по вкладу при открытии в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания составит до 7% годовых с учетом капитализации процентов.
Получить максимальную доходность по депозиту вкладчики могут, разместив новые для банка средства не позднее 31 декабря 2021 года и воспользовавшись акцией «Время – деньги». При этом вклад не должен быть закрыт досрочно до 31 марта следующего года. Клиенты получат вознаграждение на новые денежные средства в размере 0,5% годовых с 16 по 30 апреля 2022 года.
Увеличить доходность по вкладу еще на 1 п. п., до 8,5% годовых, можно за счет подключения опции «Сбережения» при тратах от 10 тыс. рублей в месяц по Мультикарте ВТБ.
«Сегодня интерес россиян к классическим сберегательным продуктам снова растет. Постепенное повышение ключевой ставки регулятором усиливает этот тренд, позволяя игрокам выводить на рынок все более доходные для населения продукты. Сегодня ставки доходят уже до 8,5% годовых, что невозможно было представить еще несколько месяцев назад. Наш вклад позволяет получить доход даже при досрочном расторжении договора и является одним из лучших предложений на рынке при размещении средств на 1,5 года», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.
Стартовая сумма размещения на вкладе «История успеха» составляет 30 тысяч рублей, договор действует 18 месяцев. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление на новый срок не предусмотрены. Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно - в форме капитализации на счет вклада или на отдельный счет по выбору клиента.
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются по ставке 3% годовых. Условие капитализации процентов в этом случае не применяется. Таким образом, клиент может получить доход, даже если закрыл депозит досрочно.
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