В Волгограде готовы закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса





Районные администрации Волгограда будут в ежедневном режиме мониторить исполнение постановления губернатора, предусматривающего приостановку предприятий и организаций в отдельных сферах деятельности из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Соответствующие изменения, сообщает ИА «Высота 102», внесены в постановление администрации города. Результаты мониторинга будут направляться в управление экономического и инвестиций аппарата главы Волгограда ежедневно до 15-00. Речь идет в первую очередь о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм предприятиями общественного питания, которые включают заполняемость залов не более 50%, входной температурный контроль, наличие рециркуляторов и т.д., а также запрет на работу детских и игровых комнат, проведение банкетов и праздников.





В то же время администрациям городов и районов Волгоградской области дано поручение начинать работу с руководителями предприятий, сотрудники которых остались не привиты. Им уже грозят административной ответственностью.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе вступили в действие ограничительные меры в сфере оздоровительных и развлекательных услуг. Теперь в салоны красоты, кинотеатры, фитнес-залы, солярии и аквапарки можно попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение всех стадий вакцинации. Пока непривитым гражданам можно посещать лишь магазины, аптеки, предприятия общепита, а также пользоваться общественным транспортом.