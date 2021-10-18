В Волгограде готовы закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Общество 18.10.2021 11:31
0
18.10.2021 11:31
Районные администрации Волгограда будут в ежедневном режиме мониторить исполнение постановления губернатора, предусматривающего приостановку предприятий и организаций в отдельных сферах деятельности из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Соответствующие изменения, сообщает ИА «Высота 102», внесены в постановление администрации города. Результаты мониторинга будут направляться в управление экономического и инвестиций аппарата главы Волгограда ежедневно до 15-00. Речь идет в первую очередь о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм предприятиями общественного питания, которые включают заполняемость залов не более 50%, входной температурный контроль, наличие рециркуляторов и т.д., а также запрет на работу детских и игровых комнат, проведение банкетов и праздников.
В то же время администрациям городов и районов Волгоградской области дано поручение начинать работу с руководителями предприятий, сотрудники которых остались не привиты. Им уже грозят административной ответственностью.
Напомним, с сегодняшнего дня в регионе вступили в действие ограничительные меры в сфере оздоровительных и развлекательных услуг. Теперь в салоны красоты, кинотеатры, фитнес-залы, солярии и аквапарки можно попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение всех стадий вакцинации. Пока непривитым гражданам можно посещать лишь магазины, аптеки, предприятия общепита, а также пользоваться общественным транспортом.
Реклама
«Если доживу, то привьюсь»: в «красной зоне» под Волгоградом рассказали, почему не вакцинировались18.10.2021 17:00
Общество 18.10.2021 17:00
В Волгограде после введения новых ограничений опустели МФЦ18.10.2021 15:40
Общество 18.10.2021 15:40
В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли 22 пенсионера18.10.2021 15:11
Общество 18.10.2021 15:11
Волгоградским фермерам разрешат продавать овощи с полей18.10.2021 11:48
Общество 18.10.2021 11:48
РУСАЛ выделит 6,6 млн рублей на поддержку волонтерских проектов в рамках конкурса «Помогать просто»18.10.2021 11:33
Общество 18.10.2021 11:33
Волгоградское УФАС объявило войну непристойному бренду суши18.10.2021 10:31
Общество 18.10.2021 10:31
Волгоградским медикам предлагают особую ипотеку18.10.2021 09:36
Общество 18.10.2021 09:36
Вне зоны доступа: в Волгоградской области вступили в действие новые ограничительные меры18.10.2021 08:12
Общество 18.10.2021 08:12
Чиновникам отказали в сносе турбазы на Дону под Волгоградом17.10.2021 16:41
Общество 17.10.2021 16:41
«Идеальный папа постоянно ищет баланс»: волгоградцы впервые отмечают День отца17.10.2021 15:35
Общество 17.10.2021 15:35
Волгоградская область попала в «оранжевую» зону по COVID-1917.10.2021 12:33
Общество 17.10.2021 12:33
В Волгоградской области штрафуют организаторов Эльтонского ультрамарафона17.10.2021 10:02
Общество 17.10.2021 10:02
Патриотичная картина на фасаде высотки в Волгограде обошлась в 200 тысяч16.10.2021 17:48
Общество 16.10.2021 17:48
Патриарх Кирилл оценил волгоградское гостеприимство16.10.2021 16:09
Общество 16.10.2021 16:09
Бабье лето кончилось: на Волгоградскую область надвигается похолодание16.10.2021 14:46
Общество 16.10.2021 14:46
Реклама