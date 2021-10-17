Спорт 17.10.2021 17:09
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17.10.2021 17:09
Волгоградский «Ротор» на выезде сыграл в очередную ничью с клубом из Москвы в матче 18-ого тура первенства ФНЛ – 1:1. Игра в первом тайме была "бледной" и небогатой на какие-то острые моменты, сообщает ИА "Высота 102". В основном события развивались в центре поля с переменным владением мяча у обоих коллективов. Только к концу первых 45 минут встречи хозяева поля отметились парой опасных момент у ворот волгоградцев. Сначала на 39-ой минуте футболист «Спартака-2» пробивал с линии штрафной, но гостей от пропущенного мяча спас защитник Илья Бериашвили. Почти сразу после этого москвичи имел ещё один хороший шанс открыть счёт в матче, когда игрок выходил один на один с голкипером волгоградской команды Игорем Обуховым, в которого мяч прилетел после удара, а затем на добивании футболист хозяев попал в штангу ворот «Ротора».
Во втором тайме команды активизировались и стали создавать больше голевых ситуаций. В результате сначала "Ротор" отметился забитым мячом. На 53-й минуте Илья Бериашвили после розыгрыша углового отправил мяч в сетку ворот хозяев. Однако ответ москвичей не заставил себя долго ждать. И уже через четыре минуты они смогли отыграться. После двух голов игра проходила с переменным преимуществом и оба коллектива продолжали создавать опасные ситуации у ворот друг друга. Но обоим клубам не хватило точности в завершающей стадии атак.
Итак, у "Ротора" это уже десятая, "юбилейная" ничья в первенстве ФНЛ. Волгоградский клуб отметился также четырьмя победами и четырьмя поражениями в 18-ти матчах. Кстати, после матча главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов подошел с некоторыми игроками к фанатскому сектору. Общение прошло на повышенных тонах с обеих сторон. Болельщики высказали претензии в связи с плохой, на их взгляд, игрой клуба. В свою очередь Дмитрий Хохлов объяснил это несыгранностью команды и отсутствием полноценной предсезонной подготовки. При этом он отказался обсуждать руководство клуба, которое также критиковали болельщики.
Фото единого фан-портала "Ротора" ВК.
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