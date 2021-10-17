Происшествия

Шесть человек пострадали при опрокидывании двух машин в Волгоградской области

Происшествия 17.10.2021 11:28
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17.10.2021 11:28


Два автомобиля опрокинулись в кювет в Волгоградской области, пострадали шесть человек, среди которых двое детей 7 и 10 лет. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в Городищенском районе по дороге в хутор Вертячий не справился с управлением 36-летний водитель «Hyundai Accent». Он выехал на правую по ходу движения обочину, после чего легковушку занесло – машина выехала на левую обочину и опрокинулась. Пострадали водитель и двое пассажиров 7 лет и 36 лет.
В Серафимовичском районе в кювет улетел с дороги 41-летний водитель «ВАЗ-21099». Двигаясь из Михайловки в Серафимович, он не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автомашины: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и 10- летний мальчик.
Все пострадавшие госпитализированы.

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