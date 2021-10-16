



Грядущая неделя с 18 по 24 октября принесет в Волгоградскую область похолодание, ветра, туман и осадки. В среду, 20 октября, в северных районах региона может сорваться с неба первый снег, согласно данным погодного сервиса Ventusky.

Понедельник будет достаточно теплым – в Волгоградской области ожидается от +12 до +16 градусов по Цельсию, но уже во вторник температура упадет до +7 градусов. На градус холоднее станет в среду, но к субботе жителей снова ждет потепление до +20 градусов, особенно в южных районах. Таким же будет и воскресенье. Серьезных осадков метеорологи не предвидят, небольшие дожди возможны на севере Волгоградской области. Почти всю неделю будет ветрено – до 10 м/с – и пасмурно.