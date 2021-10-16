Экология

Крупнейший памятник природы Волгоградской области стал больше в пять раз

Экология 16.10.2021 10:49
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16.10.2021 10:49


Территорию самого крупного памятника природы регионального значения «Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь» в Ольховском районе увеличена в 5 раз до 864,4 га. Решение «прирастить» Белогорье сотнями гектаров было принято после прошлогодней инвентаризации, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Статус памятника природы регионального значения Белогорский монастырь получил 11 лет назад и тогда же стал самым крупным подобным объектом в Волгоградской области. В 2020 году сотрудники облкомприроды выявили в его окрестностях природные комплексы, нуждающиеся в охране государства. Это меловые горы с уникальной флорой и расположенные в реке Иловля места нереста шемаи – вида, занесенного в Красную книгу Волгоградской области.
Близ монастыря растут 400-летние дубы-великаны, можжевельник казацкий и еще 150 краснокнижных растений. Здесь же обитают 50 видов редких птиц, 20 видов млекопитающих и 100 видов насекомых. Использование памятника природы в научно-исследовательских, эколого-просветительских и эколого-туристических целях строго регламентировано.
По данным облкомприроды, в настоящее время в Волгоградской области зарегистрированы 53 особо охраняемых природных территории. В это число входят семь природных парков, 18 памятников природы, восемь госзаказников, 18 особо ценных территорий, охраняемый ландшафт и Волгоградский ботанический сад.

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