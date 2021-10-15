Небо и самолеты нарисовали на фасаде высотки в Волгограде

Общество 15.10.2021 12:42
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15.10.2021 12:42
На фасаде многоквартирного дома в Советском районе Волгограда нарисовали гигантскую картину с самолетами времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в мэрии, инициатива украсить дом №4 по улице Авиаторской, 4 принадлежит собственникам квартир.
Изображение советских самолетов на фоне неба занимает четыре этажа - с пятого по девятый. Над проектом работает художник Сергей Давыдов. Ранее он уже принимал участие в аналогичных мероприятиях, украшая подъезды ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Советском районе.
Роспись внешней стены художник планирует завершить в течение сегодняшнего дня – все работы выполняются долговечными фасадными красками. Для создания картины используется автовышка.
Отмечается, что небо и самолеты на высотке будут видны с Первой продольной магистрали всем проезжающим на автомобиле.
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