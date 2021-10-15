Небо и самолеты нарисовали на фасаде высотки в Волгограде





На фасаде многоквартирного дома в Советском районе Волгограда нарисовали гигантскую картину с самолетами времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в мэрии, инициатива украсить дом №4 по улице Авиаторской, 4 принадлежит собственникам квартир.

Изображение советских самолетов на фоне неба занимает четыре этажа - с пятого по девятый. Над проектом работает художник Сергей Давыдов. Ранее он уже принимал участие в аналогичных мероприятиях, украшая подъезды ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Советском районе.

Роспись внешней стены художник планирует завершить в течение сегодняшнего дня – все работы выполняются долговечными фасадными красками. Для создания картины используется автовышка.

Отмечается, что небо и самолеты на высотке будут видны с Первой продольной магистрали всем проезжающим на автомобиле.