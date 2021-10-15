Происшествия

На трассе в Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушки

Происшествия 15.10.2021 09:50
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15.10.2021 09:50


На месте аварии в Новоаннинском районе скончался от полученных травм 32-летний водитель опрокинувшейся в кювет Lada Priora. Смертельное ДТП произошло накануне утром на 136 километре трассе Самойловка – Шумилинская, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, мужчина ехал из Новоаннинского в сторону станицы Алексеевской и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на обочину опрокинулся в кювет.
Фото:ГУ МВД России по Волгоградской области.

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