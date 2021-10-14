Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное послание





Трогательное поздравление с днем рождения появилось на новом участке теплотрассы на улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда. Неизвестный волгоградец расписал трубопровод диаметром 800 мм, который заменили минувшим летом, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения». Коммунальщики широкий жест поздравителя оценили, хотя скоро трубы укроют теплоизоляцией – таковы требования к наземной теплосети.

Теплотрассу, ставшую полотном для уличной росписи, прокладывали еще в 70-е годы XX века для обеспечения теплом микрорайона Семь ветров. Почти за 50 лет трубопровод изрядно обветшал – только за прошлую зиму на нем произошло пять порывов. К настоящему времени на нем заменили два участка общей протяженностью 602 метра.