Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное послание

Общество 14.10.2021 16:38
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14.10.2021 16:38
Трогательное поздравление с днем рождения появилось на новом участке теплотрассы на улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда. Неизвестный волгоградец расписал трубопровод диаметром 800 мм, который заменили минувшим летом, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения». Коммунальщики широкий жест поздравителя оценили, хотя скоро трубы укроют теплоизоляцией – таковы требования к наземной теплосети.
Теплотрассу, ставшую полотном для уличной росписи, прокладывали еще в 70-е годы XX века для обеспечения теплом микрорайона Семь ветров. Почти за 50 лет трубопровод изрядно обветшал – только за прошлую зиму на нем произошло пять порывов. К настоящему времени на нем заменили два участка общей протяженностью 602 метра.
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