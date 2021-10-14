Борьба с коррупцией 14.10.2021 14:17
0
14.10.2021 14:17
Волгоградскому противочумному институту не удалось обжаловать решение арбитражного суда Волгоградской области, который отказал ВНИПЧИ в признании незаконным решения УФАС о сговоре с победителем 15 аукционов. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове не удовлетворил апелляционную жалобу, решение первой инстанции оставлено в силе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее постановление.
Напомним, ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» (ВНИПЧИ) пытается оспорить вынесенное в январе 2021 решение регионального управления антимонопольной службы. По мнению УФАС, федеральное учреждение и ООО «Прогрессивные технологии» заключили недопустимое устное соглашение «с целью обеспечения победы в торгах». Технические задания на поставку криохранилищ, реагентов, холодильников, дезинфицирующих средств противочумный институт разрабатывал по инициативе частной компании. Благодаря этому «избранный» поставщик начинал заблаговременного готовить заявки для участия в электронных торгах. Более того, УФАС вскрыло изготовление фиктивных коммерческих предложений от ООО «Петри» и ООО «Вита Рос».
Из-за обнаруженных нарушений «Прогрессивные технологии» и противочумный институт привлекли к административной ответственности. В конце июля стало известно, что Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника одного из отделов ВНИПЧИ. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов организации.
Реклама
В Волгограде забуксовал конкурс по разработке проекта ликвидации «Белого моря»14.10.2021 17:54
Борьба с коррупцией 14.10.2021 17:54
Антимонопольщики «разморозили» аукцион по строительству школы в Волжском12.10.2021 19:48
Борьба с коррупцией 12.10.2021 19:48
Обвиняемого в хищении денег нацпроекта бизнесмена оставили в СИЗО Волгограда12.10.2021 18:14
Борьба с коррупцией 12.10.2021 18:14
Волгоградских чиновников уволят за нежелание отчитываться о соблазнах взятки11.10.2021 17:58
Борьба с коррупцией 11.10.2021 17:58
Приостановлен аукцион на строительство школы на 1000 мест в Волжском10.10.2021 13:11
Борьба с коррупцией 10.10.2021 13:11
В Волгоградской области сэкономят полмиллиона на устранении брака в новом парке09.10.2021 16:26
Борьба с коррупцией 09.10.2021 16:26
Главе поселения в Волгоградской области не дали «взять под крышу» песчаный карьер07.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 07.10.2021 13:13
Строители трех ФАПов в Волгоградской области расхищали деньги на песке05.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 05.10.2021 13:13
В Волгоградской области в построенном по нацпроекту парке нашли дефекты29.09.2021 09:11
Борьба с коррупцией 29.09.2021 09:11
МУП "Метроэлектротранс" незаконно отказало победителю конкурса в контракте по скоростному трамваю27.09.2021 14:24
Борьба с коррупцией 27.09.2021 14:24
Суд в Волгограде продлил арест "теневому" фигуранту дела о хищении денег нацпроекта27.09.2021 13:31
Борьба с коррупцией 27.09.2021 13:31
УФСБ раскрыло подробности дела о хищении денег нацпроекта «Экология» в Волгоградской области23.09.2021 16:13
Борьба с коррупцией 23.09.2021 16:13
В Волгоградской области вскрыли хищения при реабилитации ерика22.09.2021 18:14
Борьба с коррупцией 22.09.2021 18:14
В Санкт-Петербурге проворовавшийся в Волгоградской области «Гринлайт» признали банкротом11.09.2021 18:39
Борьба с коррупцией 11.09.2021 18:39
Волгоградское УФАС разрешило исследовать «Белое море» перед его ликвидацией03.09.2021 17:13
Борьба с коррупцией 03.09.2021 17:13
Реклама