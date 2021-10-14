Борьба с коррупцией

Оскандалившийся Волгоградский противочумный институт не разжалобил суд в Саратове

Борьба с коррупцией 14.10.2021 14:17
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14.10.2021 14:17


Волгоградскому противочумному институту не удалось обжаловать решение арбитражного суда Волгоградской области, который отказал ВНИПЧИ в признании незаконным решения УФАС о сговоре с победителем 15 аукционов. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове не удовлетворил апелляционную жалобу, решение первой инстанции оставлено в силе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее постановление.
Напомним, ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» (ВНИПЧИ) пытается оспорить вынесенное в январе 2021 решение регионального управления антимонопольной службы. По мнению УФАС, федеральное учреждение и ООО «Прогрессивные технологии» заключили недопустимое устное соглашение «с целью обеспечения победы в торгах». Технические задания на поставку криохранилищ, реагентов, холодильников, дезинфицирующих средств противочумный институт разрабатывал по инициативе частной компании. Благодаря этому «избранный» поставщик начинал заблаговременного готовить заявки для участия в электронных торгах. Более того, УФАС вскрыло изготовление фиктивных коммерческих предложений от ООО «Петри» и ООО «Вита Рос».
Из-за обнаруженных нарушений «Прогрессивные технологии» и противочумный институт привлекли к административной ответственности. В конце июля стало известно, что Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника одного из отделов ВНИПЧИ. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов организации.

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