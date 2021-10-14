



Житель Октябрьского района задержан после стрельбы из ружья по стаду коров, которые забрели на его поле. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградский области, с заявлением в полицию обратилась 27-летняя жительница района. Женщина сообщила, что неизвестное лицо причинило огнестрельные ранения принадлежащим ей двум коровам, когда они паслись на лугу. Нанесенные им телесные повреждения могут повлечь смерть животных. Ущерб составляет свыше 40 тысяч рублей.





В свою очередь задержанный сознался в содеянном и пояснил, что заметив на принадлежащем ему поле с озимыми стадо, из охотничьего ружья стал стрелять в сторону животных, чтобы их прогнать. При этом он ранил двух коров.





Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.



